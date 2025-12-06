Зірки та перша леді України Олена Зеленська привітали військових зі святом у соціальних мережах. Детальніше читайте в матеріалі 24 Каналу.

Олена Зеленська

Наше життя і свобода, наші сподівання і віра, наше сьогодення і майбутнє, наші безпечні дні й тихі ночі, наш оберіг і наша суперсила, наші головні слова і головні люди – усе це ЗСУ. Нехай вам ніколи не забракне сил! І ніколи не забракне нашої вдячності,

– написала перша леді України.

Андрій Хливнюк

Лідер гурту БУМБОКС Андрій Хливнюк подякував побратимами й посестрам за життя своїх дітей. Нагадаємо, що коли розпочалося повномасштабне вторгнення, музикант вступив до лав патрульної поліції Києва, а згодом долучився до загону "Хижак".

Святослав Вакарчук

Лідер рок-гурту "Океан Ельзи" опублікував відео, де співає "Червону руту" для військових, і привітав їх зі святом.

Немає таких слів, якими можна передати всю вдячність тим, хто сьогодні захищає наше майбутнє. Найкраще дякувати своїми діями та вчинками. Бути поруч. Кожного дня,

– написав музикант.

АНТИТІЛА

Наші друзі, наші сини й доньки, наші батьки, наші захисники. Дякуємо кожному й кожній, хто зараз тримає оборону – на землі та в небі. Пам'ятаємо своїх, всіх, хто віддав життя за Україну. Віримо і стоїмо поруч. З Днем Збройних Сил України! З Днем тих, хто дарує життя і безпеку,

– йдеться у дописі гурту АНТИТІЛА.

Лідер колективу, Тарас Тополя, також записав відеозвернення до військових.

"Друга Ріка"

До захисників і захисниць звернувся й фронтмен рок-гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин.

Уклінно дякуємо кожному та кожній, хто захищає нас без пауз і вихідних. Хто стоїть тоді, коли іншим страшно. Хто щоденно дає Україні шанс на завтра. Ми зустрічаємо тисячі людей на концертах, і знаємо: кожна наша зустріч стала можливою завдяки Вам. Вашій силі, Вашій сміливості, Вашій стійкості. Дякуємо всім, хто бореться за нашу територію, нашу країну та наші життя,

– зазначається у дописі "Другої Ріки".

Євген Клопотенко

Завдяки ЗСУ ми можемо й далі зустрічати новий день на українській землі. Можемо варити борщ за маминим рецептом, ліпити вареники на свята, готувати кутю, колядувати на Різдво й продовжувати все те, що робить нас українцями. Наші традиції живуть, бо живе наша земля. А земля тримається на тих, хто її боронить,

– наголосив Євген Клопотенко.

Євген Клопотенко привітав з Днем ЗСУ

Джамала

Дорогі наші захисники та захисниці, хочу привітати вас з Днем Збройних Сил України. Дякую вам за кожен ранок. Дякую вам за можливість жити, створювати, бачити, як посміхаються мої діти кожного дня. Немає слів, щоб описати всю вдячність,

– сказала Джамала.

alyona alyona

Сьогодні – день тих, хто тримає небо над нами, хто боронить наші степи, ліси та наші життя. День тих, хто обороняє наш сон, дозволяє продовжувати жити та працювати для перемоги України. Дякую кожному та кожній, хто стоїть на варті нашої свободи та захищає нашу Батьківщину. Ви – справжні герої, завдяки вам ми можемо творити, жити, співати. Зі святом, наші незламні,

– написала alyona alyona.

Маша Єфросиніна

День ЗСУ. День Святого Миколая. Вважаю, це не випадковість. Бо найбільше диво України – це її захисники й захисниці. Люди, які щодня роблять неможливе, щоб ми могли просити у Миколая про щось ще, окрім "вижити". Хай кожен воїн сьогодні відчує, що про нього думають, моляться, дякують. І хай кожен повернеться додому,

–підкреслила Маша Єфросиніна.