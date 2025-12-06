Звезды и первая леди Украины Елена Зеленская поздравили военных с праздником в социальных сетях. Подробнее читайте в материале 24 Канала.

Не пропустите Стали на защиту страны: кто из известных людей служит в Вооруженных Силах Украины

Елена Зеленская

Наша жизнь и свобода, наши надежды и вера, наше настоящее и будущее, наши безопасные дни и тихие ночи, наш оберег и наша суперсила, наши главные слова и главные люди – все это ВСУ. Пусть вам никогда не хватит сил! И никогда не хватит нашей благодарности,

– написала первая леди Украины.

Андрей Хлывнюк

Лидер группы БУМБОКС Андрей Хлывнюк поблагодарил побратимов и посестер за жизнь своих детей. Напомним, что когда началось полномасштабное вторжение, музыкант вступил в ряды патрульной полиции Киева, а затем присоединился к отряду "Хищник".

Святослав Вакарчук

Лидер рок-группы "Океан Эльзы" опубликовал видео, где поет "Червону руту" для военных, и поздравил их с праздником.

Нет таких слов, которыми можно передать всю благодарность тем, кто сегодня защищает наше будущее. Лучше всего благодарить своими действиями и поступками. Быть рядом. Каждый день,

– написал музыкант.

АНТИТИЛА

Наши друзья, наши сыновья и дочери, наши родители, наши защитники. Спасибо каждому и каждой, кто сейчас держит оборону – на земле и в небе. Помним своих, всех, кто отдал жизнь за Украину. Верим и стоим рядом. С Днем Вооруженных Сил Украины! С Днем тех, кто дарит жизнь и безопасность,

– говорится в заметке группы АНТИТИЛА.

Лидер коллектива, Тарас Тополя, также записал видеообращение к военным.

"Друга Ріка"

К защитникам и защитницам обратился и фронтмен рок-группы "Друга Рика" Валерий Харчишин.

Поклонно благодарим каждого и каждую, кто защищает нас без пауз и выходных. Кто стоит тогда, когда другим страшно. Кто ежедневно дает Украине шанс на завтра. Мы встречаем тысячи людей на концертах, и знаем: каждая наша встреча стала возможной благодаря Вам. Вашей силе, Вашей смелости, Вашей стойкости. Спасибо всем, кто борется за нашу территорию, нашу страну и наши жизни,

– отмечается в заметке "Другої Ріки".

Евгений Клопотенко

Благодаря ВСУ мы можем и дальше встречать новый день на украинской земле. Можем варить борщ по маминому рецепту, лепить вареники на праздники, готовить кутью, колядовать на Рождество и продолжать все то, что делает нас украинцами. Наши традиции живут, потому что живет наша земля. А земля держится на тех, кто ее защищает,

– подчеркнул Евгений Клопотенко.

Евгений Клопотенко поздравил с Днем ВСУ / Скриншот из инстаграма шеф-повара

Джамала

Дорогие наши защитники и защитницы, хочу поздравить вас с Днем Вооруженных Сил Украины. Спасибо вам за каждое утро. Спасибо вам за возможность жить, создавать, видеть, как улыбаются мои дети каждый день. Нет слов, чтобы описать всю благодарность,

– сказала Джамала.

Поздравление от Джамалы с Днем ВСУ: смотрите видео онлайн

alyona alyona

Сегодня – день тех, кто держит небо над нами, кто защищает наши степи, леса и наши жизни. День тех, кто защищает наш сон, позволяет продолжать жить и работать для победы Украины. Спасибо каждому и каждой, кто стоит на страже нашей свободы и защищает нашу Родину. Вы – настоящие герои, благодаря вам мы можем творить, жить, петь. С праздником, наши несокрушимые,

– написала alyona alyona.

Маша Ефросинина

День ВСУ. День Святого Николая. Считаю, это не случайность. Потому что самое большое чудо Украины – это ее защитники и защитницы. Люди, которые ежедневно делают невозможное, чтобы мы могли просить у Николая о чем-то еще, кроме "выжить". Пусть каждый воин сегодня почувствует, что о нем думают, молятся, благодарят. И пусть каждый вернется домой,

–подчеркнула Маша Ефросинина.