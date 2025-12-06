В этот день 24 Канал решил вспомнить, кто из известных людей присоединился к армии и продолжает нести службу на фронте, защищая страну от российских оккупантов.

Кто из известных людей служит в Вооруженных Силах Украины?

Дмитрий Дикусар

В армию хореограф присоединился в начале полномасштабной войны. За эти годы защитник был в отпуске несколько раз, но признавался, что гражданская жизнь приносит ему дискомфорт.

Дикусар неоднократно отмечал, что будет на фронте до самой победы, а после окончания войны планирует заниматься восстановлением послевоенной Украины.

Дмитрий Дикусар / Фото из инстаграма

Александр Ярмак (YARMAK)

Исполнитель добровольно мобилизовался 26 февраля 2022 года. Сначала YARMAK служил в охранной роте при Голосеевском военкомате, а после освобождения Киевщины от оккупантов – в боевом подразделении. Сейчас Александр Ярмак командир DARKNODE – технологическое подразделение 412-го полка Nemesis Сил беспилотных систем ВСУ.

YARMAK / Фото из инстаграма певца

Андрей Лузан

Андрей Лузан, комик и участник проекта "Львы на джипе", служит в 412-м отдельном полку беспилотных систем Nemesis как оператор дрона. Его главная задача – обезвреживание логистики и сил врага, чтобы облегчить работу пехотинцам и штурмовикам.

Андрей Лузан / Фото из инстаграма военного

Игорь Ласточкин

О том, что юморист решил присоединиться к армии, стало известно в феврале 2025 года. Ласточкин служит в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр". Мужчина рассказывал, что работает в подразделении БпАК (беспилотные авиационные комплексы).

Игорь Ласточкин в "Лиге смеха" / Фото 1+1

Гарик Бирча

Юморист мобилизовался в армию в первый месяц полномасштабной войны. Сначала служил в территориальной обороне, а впоследствии – в ВСУ. Сегодня Бирча имеет звание главного сержанта. Сейчас он служит в 210-м отдельном штурмовом полку, который участвует во многих боевых операциях.

Гарик Бирча / Фото из инстаграма

Юрий Толоконников (Тамерлан)

Певец Тамерлан также присоединился к войску в начале полномасштабного вторжения. Сначала он присоединился к территориальной обороне Украины, а сейчас есть информация, что защитник служит в аэроразведке. Юрий избегает деталей о своей деятельности, объясняя это тем, что его служба не требует огласки.

Тамерлан / Фото из инстаграма