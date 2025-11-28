Оказалось, что Дикусар станет одним из судей специального предновогоднего выпуска "Танцев со звездами". Кроме того, к нему присоединятся Наталья Могилевская, Дмитрий Монатик и Екатерина Кухар. Это будет впервые, когда за время полномасштабной войны танцовщик появится в каком-то телевизионном шоу. Поэтому в материале 24 Канала предлагаем узнать, как за годы службы в армии изменился Дмитрий Дикусар.
Может заинтересовать Дважды женился: что известно о личной жизни Степана Гиги, который борется за жизнь
Как за время службы изменился Дмитрий Дикусар?
После первых семи дней службы Дмитрий вышел на связь и рассказал, что рядом с ним служат учитель географии, водитель комбайна, слесарь, 3d-дизайнер, дальнобойщик, дед трех внуков.
Дмитрий Дикусар обратился к подписчикам в первые дни службы в армии: смотрите видео онлайн
В конце марта военный снова вышел на связь, где сообщил, что "жив и здоров" и имеет много дел.
Как изменился Дмитрий Дикусар во время войны / Фото из инстаграма хореографа
В течение 2023 года Дикусар, который сменил паркет на пиксельную форму, время от времени выходил на связь. Делился фотографиями как сейчас, выглядит, писал свои мысли по различным важным темам.
Как в 2023 году изменился Дмитрий Дикусар / Фото из инстаграма военного
5 марта 2024 года Дмитрий написал большой текст, где рассказал о своих переживаниях относительно военной службы. Мужчина заявил, что не жалеет о том, что решился взять в руки оружие. И у него, как и у других собратьев, накопилась усталость, а еще иногда сдают нервы.
В последнее время, не хватает любимого дела, но, в определенные моменты, командир говорит мне: "танцуй, танцор!" и я "танцую"..,
– откровенно поделился Дикусар.
Интересно, что тогда, впервые за два года службы, военный посетил первое гражданское мероприятие – пресс-конференция Украинской Лиги Ветеранов.
Дмитрий Дикусар в 2024 году на первом гражданском мероприятии за два года службы / Фото из инстаграма
В марте этого года защитник опубликовал сообщение, он "вступился" за Владимира Зеленского, когда того спросили о костюме на встрече с Дональдом Трампом. Тогда президент ответил, что будет носить костюм после окончания войны, а военный в своем инстаграме пошутил, дорисовав себе костюм на фото в военной форме.
Дмитрий Дикусар / Фото из инстаграма военного
24 октября этого года танцовщику исполнилось 40 лет. Он опубликовал еще одно сообщение, где рассказал о своих переосмыслениях во время службы.
В голове тысячи мыслей об очень разных вещах: долгий и разнообразный военный путь, служение людям, десятки погибших товарищей/друзей/побратимов, ошибки и удачные операции, вера во Вселенную/Бога/Долю и временная потеря веры, подъем и отчаяние, несправедливость и карма в действии, депрессия, поиск внутреннего покоя и баланса,
– написал Дикусар.
Как выглядит Дмитрий Дикусар сейчас / Фото из инстаграма военного
За годы службы у Дмитрия можно заметить три изменения во внешнем виде: в бороде прибавилось больше седых волосков, на лице читается усталость, а в глазах – последствия пережитого на войне.
Главное о службе Дмитрия Дикусара в армии
- Хореограф мобилизовался 27 февраля 2022 года. За годы полномасштабной войны защитник был в отпуске несколько раз, но признавался, что гражданская жизнь приносит ему дискомфорт.
- Дикусар не решил, сможет ли после окончания войны вернуться на паркет.
- Он неоднократно отмечал, что будет на фронте до самой победы, а после окончания войны планирует заниматься восстановлением послевоенной Украины.