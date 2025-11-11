Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку alyona alyona. Реперка поділилась подробицями ДТП.

Я вчинила малесенький наїзд на дядька, який, з'їжджаючи на другорядну дорогу, не швидко їхав. Але це моя проблема, що я не дотрималася дистанції. Трошки розбила йому скло у фарі, почухали бампера одне одному, але ми застраховані, викликали поліцію, все оформили,

– розповіла alyona alyona.

У реперки забрали права і дали тимчасові. Вона зазначила, що буде суд.

До речі! Раніше актор і військовий Данііл Мірешкін потрапив у ДТП, про що повідомив на своїй сторінці в інстаграмі. Чоловік заснув за кермом і злетів з дороги. Він пережив довгу і болісну реабілітацію.

