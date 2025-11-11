Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку alyona alyona. Реперка поділилась подробицями ДТП.
Я вчинила малесенький наїзд на дядька, який, з'їжджаючи на другорядну дорогу, не швидко їхав. Але це моя проблема, що я не дотрималася дистанції. Трошки розбила йому скло у фарі, почухали бампера одне одному, але ми застраховані, викликали поліцію, все оформили,
– розповіла alyona alyona.
У реперки забрали права і дали тимчасові. Вона зазначила, що буде суд.
alyona alyona розповіла про ДТП: дивіться відео онлайн
До речі! Раніше актор і військовий Данііл Мірешкін потрапив у ДТП, про що повідомив на своїй сторінці в інстаграмі. Чоловік заснув за кермом і злетів з дороги. Він пережив довгу і болісну реабілітацію.
Хто з зірок теж нещодавно потрапив у ДТП?
Раніше співачка Lida Lee потрапила у ДТП перед зйомками кліпу на пісню "Літай".
Артистка поділилась з прихильниками кадрами розтрощеного авто. Медики наклали Lida Lee бандаж на шию, проте вона не дотрималась їхньої поради скасувати активності.
"Сталося дещо жахливе… Ми кілька разів переносили знімання кліпу. Цього разу через те, що я потрапила в ДТП і отримала травму. Мені радили все скасовувати, але я зрозуміла, що не готова", – поділилась вона.