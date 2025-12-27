У матеріалі 24 Каналу читайте, хто з зірок збирав Палац спорту у 2025 році. Серед них – співаки та стендапери.

Які артисти збирали Палац спорту у 2025 році?

Алла Волкова

Алла Волкова стала першою українською стендап-комікесою, яка зібрала Палац спорту. Концерт пройшов 11 січня 2025 року і називався "Трішки вагітна". До речі, 1 квітня вона повідомила, що народила первістка.

Алла Волкова / Фото з інстаграму

Степан Гіга

1 березня концерт у Палаці спорту відіграв Степан Гіга. 29 листопада народний артист України знову мав там виступити, але подію скасували у зв'язку з тим, що йому провели термінову операцію.

12 грудня стало відомо, що Степан Петрович помер. З артистом попрощалися у Львові у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Гігу поховали на Личаківському кладовищі, як він і хотів.

Степан Гіга / Фото з інстаграму артиста

KOLA

8 березня KOLA вдруге виступила у Палаці спорту. На великому шоу артистки побувала й наша редакція. Під час концерту прозвучали улюблені пісні співачки, також разом з MONATIK вона запрем'єрила пісню "127". Були й інші дуети. Наприклад, з Михайлом Клименком з гурту ADAM KOLA виконала трек "Зорепади".

Надя Дорофєєва

12 квітня у Палаці спорту відбувся концерт Наді Дорофєєвої. Співачка презентувала програму HEARTBEAT. Також разом з артисткою на сцені виступили її чоловік Михайло Кацурін, Позитив і Артем Пивоваров.

Надя Дорофєєва у Палаці спорту / Фото з інстаграму артистки

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

Рок-гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ дав два концерти у Палаці спорту цьогоріч: 8 і 10 травня. Колектив зібрав повні зали. Музиканти повідомляли, що зібрали понад 3 мільйони гривень для Сил оборони України.

Сергій Танчинець у Палаці спорту / Фото з інстаграму БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

"Жадан і Собаки"

24 травня рок-гурт "Жадан і Собаки" відіграв великий благодійний концерт у Палаці спорту, що пройшов в рамках туру "Нескорені". Колектив збирав кошти для 13-ї бригади НГУ "Хартія".

Олександр Пономарьов і Михайло Хома

30 травня в київському Палаці спорту відбувся концерт Олександра Пономарьова та Михайла Хоми під назвою "Україна переможе!". Артисти виступали з симфонічним оркестром, а ведучим був Юрій Горбунов.

Концерт "Україна переможе!" / Фото з інстаграму Олександра Пономарьова

"Курган і Agregat"

31 грудня гурт "Курган і Agregat" уперше виступив у Палаці спорту, де презентував новий альбом "Поле каніфолі". Весь прибуток із концерту спрямували на Сили оборони України. Тоді вдалося зібрати 9 139 344 гривень.

"Курган і Agregat" зіграли благодійний концерт у Палаці спорту / Фото з інстаграму

MONATIK

20 вересня MONATIK представив у Палаці спорту масштабне шоу "Так вмієш лиш ти". Глядачі почули пісні з нового альбому артиста "Вічно танцююча людина", а разом із ним на сцені виступили Надя Дорофєєва, Пилип Коляденко, KOLA, ROXOLANA, Володимир Дантес, Олексій Дурнєв та Олександра Заріцька.

Шугар

19 жовтня Шугар (Олег Шкарпета) дав перший концерт у Палаці спорту. Прозвучали треки, які завірусилися у тіктоці: "Олєг", "Тьотя", "Йо-йо", "Шовковиця", "Панічка" та інші. Серед запрошених гостей був Іван Люленов.

Концерт Шугара у Палаці спорту / Фото з інстаграму співака

Артем Пивоваров

У листопаді Артем Пивоваров відіграв 7 концертів у Палаці спорту. Артист представив унікальне шоу. На його виступи завітало 73 тисячі людей. Після цих концертів він потрапив до Книги рекордів України.

Артем Пивоваров у Палаці спорту / Фото пресслужба

alyona alyona

20 грудня у Палаці спорту відбувся новорічний концерт "Наймузичніша ялинка країни з alyona alyona". Разом із реперкою на сцені виступили Jerry Heil, KOLA, Віктор Павлік, Тоня Матвієнко та інші.

Концерт alyona alyona у Палаці спорту / Фото з інстаграму реперки

Василь Байдак

26 жовтня Василь Байдак презентував стендап-концерт у Палаці спорту, який відвідали 7 тисяч 500 глядачів. Так, вдалося зібрати 6 мільйонів 548 тисяч 749 гривень на Сили оборони України.

Стендап-концерт Байдака у Палаці спорту / Фото з інстаграму коміка