Алла Волкова та Богдан Боярин вперше стали батьками. Щасливою новиною гумористка поділилась у своєму інстаграмі, передає Show 24.
До слова Колишня учасниця Open Kids Ангеліна Романовська неочікувано заявила про вагітність
Українська стендап-комікеса Алла Волкова народила первістка. Вона показала знімок з пологового будинку.
Алла Волкова та Богдан Боярин вперше стали батьками. Щасливою новиною гумористка поділилась у своєму інстаграмі, передає Show 24.
До слова Колишня учасниця Open Kids Ангеліна Романовська неочікувано заявила про вагітність