Алла Волкова и Богдан Боярин впервые стали родителями. Счастливой новостью юмористка поделилась в своем инстаграме, передает Show 24.
К слову Бывшая участница Open Kids Ангелина Романовская неожиданно заявила о беременности
Украинская стендап-комикесса Алла Волкова родила первенца. Она показала снимок из роддома.
Алла Волкова и Богдан Боярин впервые стали родителями. Счастливой новостью юмористка поделилась в своем инстаграме, передает Show 24.
К слову Бывшая участница Open Kids Ангелина Романовская неожиданно заявила о беременности