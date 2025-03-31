Вона поділилась зворушливими кадрами з вагітної фотосесії. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку артистки.
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Ангеліна опублікувала світлину зі своїм коханим посеред поля. На ніжній світлині видно силуети пари та округлий животик Романовської.
Кожне серцебиття розповідає нову історію,
– зазначила під фото дівчина.
Про обранця співачки відомо небагато. Нещодавно дівчина постила, що вони перебувають у стосунках вже 7 років.
Що відомо про Ангеліну Романовську
- Вона з дуже юного віку почала займатися музикою і разом з іншими 4 дівчатами долучилась до гурту Open Kids, який мав чималу популярність як в Україні, так і за її межами. Водночас у листопаді 2020 року стало відомо про розпад колективу.
- Ангеліна закінчила Київську Естрадно-циркову академію за фахом "Естрадний вокал".
- З початком повномасштабного вторгнення дівчина з коханим емігрувала до США. Вона зізнавалася, що це рішення далося їй не легко, а період адаптації в новій країні виявився дуже складним.
- Зараз Ангеліна не надто активно веде соцмережі та тримає деталі особистого життя далі від публіки.
Зауважимо, також днями стало відомо, що співачка СолоХа скоро стане мамою.