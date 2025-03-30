До того ж показали фото мами його дружини королеви Камілли, яка вже також відійшла у вічність. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку королівської родини.

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Так, в соцмережах опублікували два фото. Перша світлина – чорно-білий кадр, на якому зображена молода королева Єлизавета II разом із маленьким принцом Чарльзом та принцесою Анною під час відвідування кінного шоу. На фотографії можна побачити, як дбайлива матір щось пояснює своєму синові.

Друга фотографія, вже кольорова, на ній зображена матір нинішньої королеви Камілли – Розалінд Шанд – разом із її старшим онуком Томом.

Для довідки! Королева Єлизавета II померла 8 вересня 2022 року у віці 96 років. Водночас Розалінд Шанд пішла з життя у 1994 році. Їй було 72 роки.

Нагадаємо, нещодавно короля Чарльза III госпіталізували через ускладнення, пов'язані з лікуванням раку. Хоча офіційні представники Букінгемського палацу уникають детальних коментарів щодо стану здоров'я монарха, джерело з близького оточення короля висловлює оптимістичні прогнози, порівнюючи ситуацію з "незначною перешкодою на шляху, що веде до одужання". До того ж британського монарха вже бачили на публіці. Він мав задовільний вигляд.