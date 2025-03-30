К тому же показали фото мамы его жены, королевы Камиллы, которая уже также отошла в вечность. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу королевской семьи.

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Так, в соцсетях опубликовали два фото. Первая фотография – черно-белый кадр, на котором изображена молодая королева Елизавета II вместе с маленьким принцем Чарльзом и принцессой Анной во время посещения конного шоу. На фотографии можно увидеть, как заботливая мать что-то объясняет своему сыну.

Вторая фотография, уже цветная, на ней изображена мать нынешней королевы Камиллы – Розалинд Шанд – вместе с ее старшим внуком Томом.

Для справки! Королева Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет. В то же время Розалинд Шанд ушла из жизни в 1994 году. Ей было 72 года.

Напомним, недавно короля Чарльза III госпитализировали из-за осложнений, связанных с лечением рака. Хотя официальные представители Букингемского дворца избегают детальных комментариев относительно состояния здоровья монарха, источник из близкого окружения короля выражает оптимистичные прогнозы, сравнивая ситуацию с "незначительным препятствием на пути, ведущего к выздоровлению". К тому же британского монарха уже видели на публике. Он выглядел удовлетворительно.