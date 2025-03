Селин родилась в провинциальном городке Шарлемань, Канада. Ее семья была многодетной, а сама она была самой младшей. В начале 70-х годов родители девочки приобрели небольшой ресторан. Там они играли на скрипке и баяне, а юная Селин впервые решилась выступить перед публикой. Более того, когда дети подросли, то родители создали группу и выступали вместе в родном городе. Как складывалась карьера самой высокооплачиваемой певицы в мире, почему потеряла любовь и какая болезнь не дает ей счастливо жить, узнавайте в материале Show24.

Карьера певицы

Уже в 12 лет девушка записала первую песню. В этом ей помогали мама и брат. Запись отправили местному менеджеру Рене Анжеле. Именно этот человек помог Селин стать певицей мирового масштаба.

Мужчина заложил собственный дом, чтобы оплатить ее первый альбом. Эдди Марне, который был вожделенным автором песен среди певцов, согласился писать для Дион. От так, трек La voix du bon Dieu стал первым хитом.

Celine Dion – La voix du bon Dieu: слушайте песню онлайн

Впоследствии певица появилась на шоу "Елисейские поля", где ведущий программы призвал всех запомнить имя этой девушки. В 1983 году артистка получила "золотую пластинку" во Франции за трек D'amour ou d'amitie.

Казалось, когда карьера начала набирать обороты, стоит прилагать максимальные усилия, чтобы выбраться на пик славы, но продюсер принял решение поставить на паузу карьеру Селин. Певица 18 месяцев не выступала, но продолжала заниматься музыкой и вокалом. В 1988 году она поехала на Евровидение от Швейцарии и одержала победу.

Céline Dion – Ne Partez Pas Sans Moi (Winner of Eurovision 1988): смотрите видео онлайн

Считается, что мировая известность к исполнительнице пришла с записью саундтрека к фильму "Красавица и чудовище". Более того, Селин получила Оскар за лучшую песню к фильму и Грэмми за лучшее исполнение попдуэтом.

Céline Dion, Peabo Bryson – Beauty and the Beast: слушайте песню онлайн

Не стоит забывать и об одном из самых легендарных треков My Heart Will Go On, который стал идеальным сочетанием с фильмом "Титаник". Отметим, что песня стала той, которая больше всего продалась во всем мире.

Céline Dion – My Heart Will Go On: смотрите видео онлайн

Певица получила признание крупнейших центров музыкальной индустрии, а ее имя навсегда вписано в список тех, кто стал настоящим феноменом мирового шоу-бизнеса.

Личная жизнь

Селин из тех женщин, которая любила один раз. Отношения завязались с ее продюсером Рене, который был старше ее на 26 лет. В 1994 году пара поженилась.

У супругов родилось трое сыновей: Рене-Шарль (2001) и близнецы Эдди и Нельсон (2010).

Селин Дион с детьми / Фото из инстаграма певицы

В 1998 году у мужа певицы диагностировали рак гортани. Ему провели операцию и болезнь отступила. Но уже в 2013 году произошел рецидив. В течение трех лет Рене боролся с недугом, но в 2016 году он умер.

Отметим, что эту историю влюбленных экранизировали в фильме "Голос любви".

Фильм "Голос любви": смотрите видео трейлера на украинском языке

Болезнь Селин Дион

В декабре 2022 года у звезды обнаружили неизлечимую болезнь – синдром мышечной скованности, редкое неврологическое заболевание. Путь к установлению правильного диагноза оказался долгим и сложным. Врачам понадобилось около десяти лет. В течение этого времени Дион боролась с сильной болью, прибегая к медикаментозному лечению.

Я принимала, например, перед выступлением 20 миллиграммов. В какой-то момент мое тело привыкло к нему. 20, 30, 40 миллиграммов. Это расслабляло мое тело. Однако, потом ты привыкаешь и это больше не работает,

– призналась поп-звезда.

Известно, что болезнь повлияла на голосовые мышцы артистки, что привело к значительным изменениям в ее способности петь. Последствия болезни оказались настолько серьезными, что однажды из-за сильных мышечных спазмов певица сломала себе ребра.

В июне прошлого года состоялась премьера документального фильма "I Am: Celine Dion", в котором канадская певица откровенно рассказала о своей борьбе с редким и неизлечимым синдромом мышечной скованности.

Из фильма не вырезали сцену приступа, что ошеломило поклонников Селин. Они не привыкли видеть свою любимицу в таком тяжелом состоянии.

Сильный приступ Селин Дион: смотрите видео онлайн

Селин Дион сегодня

Любимица миллионов надеется, что с помощью научных исследований, специалисты найдут способ вылечить эту болезнь. Кроме того, она пять дней в неделю проходит терапию и учится жить с болезнью и мечтает о возвращении на большую сцену.

Интересно, что в 2023 году Дион снялась в роли самой себя в фильме "Снова люблю", что стало ее первой актерской работой в полнометражной ленте.