Принцесса всегда находится в поле зрения журналистов, ведь придирчивые репортеры пытаются узнать как можно больше о ее частной жизни. В такой день предлагаем прочитать увлекательную историю любви принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка в материале Show24.

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История любви принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка

Пара познакомилась в 2010 году во время горнолыжного отдыха в Швейцарии. Тогда 24-летний Джек работал официантом. Как пишут СМИ, мужчина увидел принцессу в одном из заведений и между ними сразу загорелась искра.

Долгое время пара общалась, а уже в 2016 году появились первые слухи о помолвке, которые быстро сошли на нет.

Несмотря на то, что Бруксбэнк происходит из довольно состоятельной семьи, родители дали ему право выбора. Чтобы достичь успеха, мужчина выбрал простую работу официантом, которая, кстати, ему нравилась. Впоследствии он стал руководителем одного из ресторанов в Челси, а еще позже руководил в ночном клубе Mayfair.

Впоследствии паре пришлось проживать отношения на расстоянии, ведь принцесса Евгения отправилась на стажировку в Нью-Йорк, а Джек работал в Лондоне. Влюбленные летали друг к другу и общались по видеосвязи два года. От так, принцесса вернулась в Лондон.

В январе 2018 года публике официально объявили о том, что пара обручилась. Дату свадьбы назначили на 12 октября. На праздновании было около 850 гостей, которые включали членов королевской семьи и звезд шоубизнеса. Церемония венчания прошла в часовне Святого Георга.

К слову, того же года в той же часовне обвенчались принц Гарри и Меган Маркл.

Недавно Меган Маркл заявила, что сменила фамилию, однако лорд ее раскритиковал.

Принцесса Евгения с мужем / Фото Getty Images

Впоследствии у супругов родился первенец Август, а в 2023 году появился на свет второй мальчик – Эрнест.

Сыновья принцессы Евгении / Фото из инстаграма принцессы Евгении

К слову, после того, как королем стал Чарльз III, то согласно новой линии наследования короны, принцесса Евгения стала 10 в ветке наследников. Из-за возраста ее опережает старшая сестра Беатрис.