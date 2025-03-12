Троюродный брат короля Чарльза III, лорд Айвар Маунтбеттен назвал реальную фамилию жены принца Гарри. По его словам, ее полное имя должно иметь такой вид – Меган Маунтбеттен-Виндзор. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Vanity Fair.

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Меган Маркл объявила о смене фамилии на Сассекс. По словам Айвара Маунтбеттена, это невозможно и неправильно, ведь Сассекская – это титул.

Это интересно, потому что она абсолютно неправа. Ее фамилия не Сассекс, а Маунтбеттен-Виндзор. Ее детей зовут Арчи и Лилибет Маунтбеттен-Виндзор. Они не Арчи и Лилибет Сассекские, потому что Сассекс – это титул. Так что, они герцог и герцогиня Сассекские, но на самом деле он – Гарри Маунтбеттен-Виндзор, а она – Меган Маунтбеттен-Виндзор,

– отметил брат короля.

Несмотря на это, королевский эксперт Ребекка Инглиш не соглашается со словами лорда. Она считает, что официальная фамилия семьи принца Гарри и Меган Маркл действительно Маунтбеттен-Виндзор и она указана в документах их детей.

Но члены королевской семьи действительно могут использовать свой титул как сокращенную форму фамилии.

По ее словам, Гарри в юности могли называть Гарри Уэльским.

Напомним, о решении сменить фамилию Меган Маркл сообщила в сериале "С любовью, Меган", вышедшем на Netflix. Там она делилась различными советами по кулинарии, садоводства и декора для дома. Но шоу получило неоднозначные отзывы в прессе и соцсетях – основном это негативные рецензии, где жену принца Гарри обвиняют в искусственности и пафосе.