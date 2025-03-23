Принцеса завжди знаходиться у полі зору журналістів, адже прискіпливі репортери намагаються дізнатись якомога більше про її приватне життя. У такий день пропонуємо прочитати захопливу історію кохання принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка у матеріалі Show24.

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Історія кохання принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка

Пара познайомилась у 2010 році під час гірськолижного відпочинку у Швейцарії. Тоді 24-річний Джек працював офіціантом. Як пишуть ЗМІ, чоловік побачив принцесу в одному з закладів і між ними одразу загорілась іскра.

Тривалий час пара спілкувалась, а вже у 2016 році з'явились перші чутки про заручини, які швидко зійшли нанівець.

Попри те, що Бруксбенк походить із доволі заможної родини, батьки дали йому право вибору. Щоб досягти успіху, чоловік обрав просту роботу офіціантом, яка, до речі, йому подобалась. Згодом він став керівником одного з ресторанів у Челсі, а ще пізніше керував у нічному клубі Mayfair.

Згодом парі довелось проживати стосунки на відстані, адже принцеса Євгенія вирушила на стажування у Нью-Йорк, а Джек працював у Лондоні. Закохані літали одне до одного та спілкувались по відеозв'язку два роки. Від так, принцеса повернулась до Лондона.

У січні 2018 року публіці офіційно оголосили про те, що пара заручилась. Дату весілля призначили на 12 жовтня. На святкуванні було близько 850 гостей, які включали членів королівської родини та зірок шоубізнесу. Церемонія вінчання пройшла в каплиці Святого Георга.

До слова, того ж року у тій самі каплиці повінчались принц Гаррі та Меган Маркл.

Нещодавно Меган Маркл заявила, що змінила прізвище, однак лорд її розкритикував.

Принцеса Євгенія з чоловіком / Фото Getty Images

Згодом у подружжя народився первісток Август, а у 2023 році появився на світ другий хлопчик – Ернест.

Сини принцеси Євгенії / Фото з інстаграму принцеси Євгенії

До слова, після того, як королем став Чарльз III, то згідно з новою лінією успадкування корони, принцеса Євгенія стала 10 у гілці спадкоємців. Через вік її випереджує старша сестра Беатріс.