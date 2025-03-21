Син короля Чарльза III принц Вільям завітав у Школу Свободи в Таллінні. Про це пише Show 24 з посиланням на інстаграм королівської сім'ї.

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Принц Вільям поспілкувався з українською молоддю та вчителями школи. Він зробив багато спільних фото та долучився до гри в баскетбол. У подарунок син монарха отримав синьо-жовтий браслет на руку.

Яскравий візит до Талліннської Школи Свободи, де щодня виховують стійкість і надію. Заснована для підтримки українських дітей та молоді, які постраждали від війни, школа пропонує їм гостинне та безпечне середовище для навчання,

– поділився принц Вільям.

Принц Вільям у Школі Свободи / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Нагадаємо, що відомі особистості продовжують підтримувати Україну. Днями дружина Стінга показала фото з наслідками російських злочинів і закликала допомагати українцям.

Що відомо про Школу Свободи

У талліннській школі, яку заснували у 2022 році після початку великої війни, вчиться близько 500 українців, які були змушені покинути свої домівки через вторгнення Росії. Тут вони продовжують навчатися і розвиватися.

У Школі Свободи працює 78 вчителів, з яких 25 – українські біженці. Керівниця школи Ольга Селіщева поділилась, що перший рік був складним як для працівників, так і для дітей, які хотіли лише повернутись додому і до своїх друзів. Та зараз вони адаптувалися й розуміють, що повинні продовжувати навчання.