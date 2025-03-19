У своєму інстаграмі Труді Стайлер опублікувала кадри, на яких видно наслідки російських злочинів в Україні, пише Show 24. Вона попросила зібрати допомогу для українців через благодійний фонд Help Ukraine Cente.
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Труді Стайлер написала, що "березень все ще залишається надзвичайно холодним місяцем в Україні", тому багато людей потребують допомоги. Акторка зазначила, що благодійний фонд Help Ukraine Center, з яким вона співпрацює, звернувся з проханням відправити більше гуманітарних товарів на їхній склад у Польщі.
На початку цього року ми відправили пачки теплих пальт, рукавичок, шарфів, шапок і термобілизни, які були розповсюджені на східну лінію фронту, де температура продовжує бути нижче нуля,
– поділилась Труді Стайлер.
В інстаграм-сторіс дружина Стінга поширила посилання, за яким можна допомогти Україні.
Стінг та Труді Стайлер підтримують Україну
- Стінг з перших днів великої війни підтримує Україну. У 2022 році співак заявив, що більше ніколи не виступатиме на корпоративах перед російськими олігархами й тими, хто причетний до агресії Кремля.
- Згодом Стінг разом з дружиною передав щедру фінансову допомогу в благодійний фонд Help Ukraine Center. Також сім'я співака відправила гуманітарну допомогу на їхній склад у Польщі.
- У 2022 році Труді Стайлер приїхала в Люблін (Польща) та вирушила до притулку з українськими біженцями. До того ж акторка побачила склад волонтерського центру, де українці отримували допомогу.
- У 2024 році Стінг заспівав Shape of my Heart під бандуру українського захисника. Під час американського туру "Культурного Десанту" військові зустрілися з ним та з гуртами The Killers і Queens of the Stone Age.