У своєму інстаграмі Труді Стайлер опублікувала кадри, на яких видно наслідки російських злочинів в Україні, пише Show 24. Вона попросила зібрати допомогу для українців через благодійний фонд Help Ukraine Cente.

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Труді Стайлер написала, що "березень все ще залишається надзвичайно холодним місяцем в Україні", тому багато людей потребують допомоги. Акторка зазначила, що благодійний фонд Help Ukraine Center, з яким вона співпрацює, звернувся з проханням відправити більше гуманітарних товарів на їхній склад у Польщі.

На початку цього року ми відправили пачки теплих пальт, рукавичок, шарфів, шапок і термобілизни, які були розповсюджені на східну лінію фронту, де температура продовжує бути нижче нуля,

– поділилась Труді Стайлер.

В інстаграм-сторіс дружина Стінга поширила посилання, за яким можна допомогти Україні.

Стінг та Труді Стайлер підтримують Україну