В своем инстаграме Труди Стайлер опубликовала кадры, на которых видны последствия российских преступлений в Украине, пишет Show 24. Она попросила собрать помощь для украинцев через благотворительный фонд Help Ukraine Cente.
Кстати Три года писали, – Ярослава Гресь рассказала о сотрудничестве с Шэрон Стоун, которая поддержала Украину
Труди Стайлер написала, что "март все еще остается чрезвычайно холодным месяцем в Украине", поэтому многие люди нуждаются в помощи. Актриса отметила, что благотворительный фонд Help Ukraine Center, с которым она сотрудничает, обратился с просьбой отправить больше гуманитарных товаров на их склад в Польше.
В начале этого года мы отправили пачки теплых пальто, перчаток, шарфов, шапок и термобелья, которые были распространены на восточную линию фронта, где температура продолжает быть ниже нуля,
– поделилась Труди Стайлер.
В инстаграм-сторис жена Стинга распространила ссылку, по которой можно помочь Украине.
Стинг и Труди Стайлер поддерживают Украину
- Стинг с первых дней большой войны поддерживает Украину. В 2022 году певец заявил, что больше никогда не будет выступать на корпоративах перед российскими олигархами и теми, кто причастен к агрессии Кремля.
- Впоследствии Стинг вместе с женой передал щедрую финансовую помощь в благотворительный фонд Help Ukraine Center. Также семья певца отправила гуманитарную помощь на их склад в Польше.
- В 2022 году Труди Стайлер приехала в Люблин (Польша) и отправилась в приют с украинскими беженцами. К тому же актриса увидела склад волонтерского центра, где украинцы получали помощь.
- В 2024 году Стинг спел Shape of my Heart под бандуру украинского защитника. Во время американского тура "Культурного Десанта" военные встретились с ним и с группами The Killers и Queens of the Stone Age.