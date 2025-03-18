Как оказалось, это произошло лишь после нескольких безрезультатных попыток. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Ярославы Гресь.

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Так, по словам пиарщицы, с начала полномасштабного вторжения России ее команда уже трижды обращалась к знаменитости с просьбой поддержать украинские проекты, однако каждый раз безрезультатно. Четвертая попытка оказалась успешной – на этот раз они предложили актрисе узнать больше об украинском искусстве и художниках.

Вместо ответа мы получили видео. Видео из дома Шэрон Стоун, где висит работа молодого украинского художника Артура Солецкого. Это подтверждение одного из главных тезисов моей жизни. И я хочу вам сказать это еще раз: "Количество "Нет" вообще не означает, что вы ошибаетесь. Возможно, для идеи нужно немного больше чисел". Поэтому продолжайте, пожалуйста. Спасибо Шэрон Стоун и всем, кто поддерживает Украину в этот важный момент,

– отметила Ярослава Гресь.

Ярослава Гресь рассказала о сотрудничестве с Шэрон Стоун: смотрите видео онлайн

Что известно о картине, которую приобрела Шэрон Стоун

Шэрон Стоун купила картину украинского художника Артура Солецкого, которая называется "Большая маленькая мечта". Эта работа была создана в 2023 году, во время полномасштабной войны.

Художник рассказал, что более полугода назад продал свое полотно американцу, который оказался другом голливудской звезды и помог ей приобрести работу.