Як виявилося, це сталося лише після кількох безрезультатних спроб. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Ярослави Гресь.

Вас також може зацікавити Помер батько путініста Кіркорова

Так, за словами піарниці, з початку повномасштабного вторгнення Росії її команда вже тричі зверталася до знаменитості з проханням підтримати українські проєкти, однак кожного разу безрезультатно. Четверта спроба виявилася успішною – цього разу вони запропонували акторці дізнатися більше про українське мистецтво та художників.

Замість відповіді ми отримали відео. Відео з дому Шерон Стоун, де висить робота молодого українського художника Артура Солецького. Це підтвердження однієї з головних тез мого життя. І я хочу вам сказати це ще раз: "Кількість «Ні» взагалі не означає, що ви помиляєтесь. Можливо, для ідеї потрібно трохи більше чисел". Тому продовжуйте, будь ласка. Дякуємо Шерон Стоун і усім, хто підтримує Україну у цей важливий момент,

– наголосила Ярослава Гресь.

Ярослава Гресь розповіла про співпрацю з Шерон Стоун: дивіться відео онлайн

Що відомо про картину, яку придбала Шерон Стоун

Шерон Стоун купила картину українського художника Артура Солецького, яка має назву "Велика маленька мрія". Ця робота була створена у 2023 році, під час повномасштабної війни.

Художник розповів, що понад пів року тому продав своє полотно американцю, який виявився другом голлівудської зірки й допоміг їй придбати роботу.