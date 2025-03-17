В новом видео, которое появилось в инстаграме Ukraine WOW, американская актриса Шэрон Стоун показала у себя дома картину современного художника Артура Солецкого, передает 24 Канал.

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Украина – это искусство

Стоун отметила красоту картины.

Украина – это искусство. Украина – это живопись. Украина – это креативность. Я Шэрон Стоун. И откуда я обо всем этом знаю? Потому что это произведение принадлежит украинскому художнику Артуру Солецкому. Какая же эта картина прекрасная! Спасибо, Артур, я в восторге,

– сказала она.

Ярослава Гресь и Юлия Соловей, основательницы агентства Ukraine WOW рассказали, что обратились к Шэрон Стоун в рамках подготовки ряда видео, в которых мировые деятели поддерживают украинскую культуру.

Первым стал видеоролик о "Щедрик" с Барброй Стрейзанд и Верой Фармигой, вторым – история оскароносных украинцев, рассказанная Робертом Де Ниро, Лиевом Шрайбером, Мишей Коллинзом и Александром Рудинским.

К Шэрон Стоун обратились с просьбой рассказать об украинских художниках и искренне удивились, когда она не просто ответила, а записала видео из своего дома, стоя рядом с работой Артура Солецкого.

Украине как никогда нужна поддержка, украинская культура может быть в авангарде борьбы за внимание. И мы благодарим каждого, кто идет с нами по этому пути,

– подчеркнули они.

Что это за картина

Работу под названием "Большая маленькая мечта" художник создал в 2023 году. По его словам, примерно через год после начала полномасштабного вторжения ему в инстаграме написал американец и спросил, может ли приобрести картину для подруги. Солецкий отметил, что не ожидал, что этой подругой окажется сама Шэрон Стоун.

Когда я узнал, что моя работа у нее дома, это очень вдохновило. В такие моменты действительно понимаешь силу искусства и влияние, которое оно может иметь,

– поделился он.

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