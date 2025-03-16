Единственным преимуществом боевых пилотов над искусственным интеллектом была их непредсказуемость. Однако ИИ одолел людей, сообщает 24 Канал со ссылкой на myNEWS.

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ИИ удалось предсказать маневры людей

Исследователи из Китая заявили, что их система искусственного интеллекта успешно победила пилотов-людей в моделировании воздушных боев. ИИ удалось предсказать маневры людей с высокой точностью.

Новая технология использует инфракрасную визуализацию и интеллектуальное моделирование. Это позволяет прогнозировать движения противника по малейшим изменениям управляющих поверхностей самолета.

Система была разработана в Северо-Западном институте машиностроения и электротехники. Она использует модифицированную нейронную сеть YOLOv8, анализируя деформации на руле направления и высоты в реальном времени.

Полученные данные передаются в улучшенную сеть долговременной краткосрочной памяти (LSTM). Это позволяет предвидеть маневры еще до их завершения. Что интересно, этот метод показал десятикратное улучшение точности прогнозирования по сравнению с предыдущими системами.

Во время тестов ИИ успешно справился с различными сложными сценариями воздушных боев. В частности с маневрами уклонения от огня и резкими изменениями высоты. В одном из испытаний пилот выполнял резкий подъем после сброса боеприпасов на низкой высоте, однако ИИ мгновенно предсказал этот ход и лишил пилота шансов на уклонение.