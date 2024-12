Їхній дует вразив слухачів. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку "Культурного десанту".

Як виявилося, під час американського туру "Культурного Десанту" українські військові зустрілися з відомими музикантами. Серед них був гурт The Killers, Queens of the Stone Age та Стінг. Зустріч пройшла вдома у Шона Пена в Лос-Анджелесі. Там Sting заспівав свою пісню Shape of my Heart під бандуру захисника Тараса Столяра.

Варто зазначити, що наступного дня Тарас акомпанував Стінгу під час його сольного концерту.

Зауважимо, раніше Столяр на 62-струнній бандурі також зіграв хіт Metallica Nothing Else Matters. Тоді учасники метал-гурту опублікували відео за участі воїн на своїй офіційній сторінці в інстаграмі.

Що відомо про Тараса Столяра

До 24 лютого 2022 року він був учасником гурту ONUKA, проте повномасштабне вторгнення різко змінили його життя. Музикант став на захист України як розвідник 112-ї окремої бригади Сил територіальної оборони. Пізніше Тарас долучився до "Культурного десанту".