Виконавиця не лише підтримувала українського боксера з трибуни, але й мала нагоду особисто привітати чемпіона світу в надважкій вазі. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку артистки.

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Так, Світлана Лобода поділилася кадрами зустрічі з Усиком за лаштунками, де вони обмінялися теплими обіймами та вітаннями. До того ж співачка виставила фото з чемпіонським поясом WBC на тлі арени в Саудівській Аравії.

У цілому світі немає тої сили, здатної здолати нас. Бо дух свободи у кожній клітинці. Ми кожного з вас зустрінемо по-українськи. Пишаюся усім серцем,

– написала знаменитість.

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Що відомо про реванш Усик – Ф'юрі

У боксерському поєдинку, що відбувся в ніч на 22 грудня в Ер-Ріяді український чемпіон Олександр Усик здобув переконливу перемогу над британцем Тайсоном Ф'юрі. У бою-реванші за титули чемпіона світу в надважкій вазі всі троє суддів одноголосно віддали перевагу українському боксеру з рахунком 116:112.

Призовий фонд боксерського реваншу склав 190 мільйонів доларів. Більша частина гонорару дісталася Олександру Усику - 114 мільйонів (60%), а Тайсон Ф'юрі отримав 76 мільйонів (40%).