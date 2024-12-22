Вона поділилася милими фото з коханим після бою. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторіс Катерини Усик.

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Так, дружина українського боксера поширила серію фото, де обіймає Олександра. Вона привітала чоловіка та Україну з перемогою.

Кохаю,

– зазначила під світлинами жінка.

Крім того, Катерина подякувала шанувальникам за вітання та підтримку.

Дружина Усика привітала його з перемогою / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Що відомо про стосунки Олександра й Катерини Усик