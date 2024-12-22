Вона поділилася милими фото з коханим після бою. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторіс Катерини Усик.
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Так, дружина українського боксера поширила серію фото, де обіймає Олександра. Вона привітала чоловіка та Україну з перемогою.
Кохаю,
– зазначила під світлинами жінка.
Крім того, Катерина подякувала шанувальникам за вітання та підтримку.
Дружина Усика привітала його з перемогою / Скриншоти з інстаграм-сторіс
Що відомо про стосунки Олександра й Катерини Усик
- Доля звела Катерину й Олександра ще в шкільні роки у Сімферополі. Їхнє спілкування почалося, коли йому було 15, а їй 13 років. Те, що спочатку здавалося простою юнацькою дружбою, з часом розквітло у глибоке та щире кохання.
- У вересні 2009 року пара поєднала свої долі шлюбом, який триває вже понад 15 років. За цей час Катерина стала для Олександра не просто дружиною, а справжньою опорою та натхненням. Він часто зізнається, що безмежно вдячний долі за цю доленосну зустріч.
- За роки подружнього життя в родині з'явилося четверо дітей. Першою у 2010 році народилася донька Єлизавета, потім сини – Кирило у 2013 році та Михайло у 2015 році. А в січні 2024 року родина поповнилася найменшою донечкою Марією.