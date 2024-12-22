Артист своїм виступом довів глядачів до мурах. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Пивоварова.
Цікаво Де зараз Дмитро Комаров, якому мольфарка напророкувала народження двох синів
Так, 22 грудня перед поєдинком між боксерами Усиком та Ф'юрі Артем Пивоваров з'явився на рингу в Ер-Ріяді та емоційно виконав гімн України. Виконання державного гімну на такому масштабному міжнародному заході вимагає неабиякої майстерності та витримки.
Як зауважили в телеграм-каналі про зірок "що ти знаєш про Бобула?", можна тільки уявити рівень хвилювання Артема.
Фраза "колеги, не заздріть, а розвивайтесь" однозначно вийшла на новий рівень. Це вам не Палац Спорту зібрати, таке хр*н переплюнеш,
– додала авторка.
Виступ артиста викликав потужну хвилю підтримки серед українців. У коментарях під відео вони написали чимало приємних слів співаку й боксеру.
- "Пишаємося";
- "Найкращі";
- "Гордість";
- "Вкотре довели, що українська нація неймовірна та нездоланна".
Тут слід нагадати, що перед першим боєм з Тайсоном Ф'юрі український боксер обрав для свого виходу на пресконференцію пісню "Барабан" – спільний трек Пивоварова та Klavdia Petrivna.
19 грудня 2024 року Артем Пивоваров особисто виконав "Барабан" на пресконференції перед реваншем Усика та Ф'юрі. Підтримка була і під час відкритого тренування в Ер-Ріяді, де боксер виходив на ринг під живе виконання пісень Пивоварова, який спеціально прибув до Саудівської Аравії.