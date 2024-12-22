Артист своїм виступом довів глядачів до мурах. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Пивоварова.

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Так, 22 грудня перед поєдинком між боксерами Усиком та Ф'юрі Артем Пивоваров з'явився на рингу в Ер-Ріяді та емоційно виконав гімн України. Виконання державного гімну на такому масштабному міжнародному заході вимагає неабиякої майстерності та витримки.

Як зауважили в телеграм-каналі про зірок "що ти знаєш про Бобула?", можна тільки уявити рівень хвилювання Артема.

Фраза "колеги, не заздріть, а розвивайтесь" однозначно вийшла на новий рівень. Це вам не Палац Спорту зібрати, таке хр*н переплюнеш,

– додала авторка.

Виступ артиста викликав потужну хвилю підтримки серед українців. У коментарях під відео вони написали чимало приємних слів співаку й боксеру.

"Пишаємося";

"Найкращі";

"Гордість";

"Вкотре довели, що українська нація неймовірна та нездоланна".

Тут слід нагадати, що перед першим боєм з Тайсоном Ф'юрі український боксер обрав для свого виходу на пресконференцію пісню "Барабан" – спільний трек Пивоварова та Klavdia Petrivna.

19 грудня 2024 року Артем Пивоваров особисто виконав "Барабан" на пресконференції перед реваншем Усика та Ф'юрі. Підтримка була і під час відкритого тренування в Ер-Ріяді, де боксер виходив на ринг під живе виконання пісень Пивоварова, який спеціально прибув до Саудівської Аравії.