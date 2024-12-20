Вчора, 19 грудня, Пивоваров виконав свій трек "Барабан", який записав в дуеті з Klavdia Petrivna. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Усика та Ф'юрі.
До речі Артем Пивоваров влаштував запальне шоу на відкритому тренуванні Усика в Ер-Ріяді
Коли оголосили про вихід Олександра Усика, спершу з'явився Артем Пивоваров. Він почав співати пісню "Барабан" на сходах, а за кілька секунд вийшов й сам боксер. Останній був доволі сконцентрований. Після ефектного виступу Пивоварова розпочалася пресконференція Усика та Ф'юрі.
Артем Пивоваров на пресконференції Усика та Ф'юрі: дивіться відео
До речі, у коментарі виданню "Чемпіон" Артем розповів, як так сталося, що він в Ер-Ріяді разом з Олександром.
Усик зателефонував і дослівно сказав: "Артеме, потрібно розірвати". Я відповів "зробимо". Наступного дня ми вже вирішували, коли прилітаємо в Саудівську Аравію та як це реалізуємо з технічного погляду,
– поділився Артем Пивоваров.
Ба більше, Пивоваров зізнався, що його команда буде залучена й на самому бої Усика та Ф'юрі, який відбудеться у суботу, 21 грудня. Проте співак не став розкривати деталей.
Нехай для всіх це лишиться сюрпризом. В цьому якраз і буде магія нашого перфомансу. Скажу лише одне: впевнений, що за цим буде цікаво спостерігати,
– заінтригував співак.
Що відомо про пресконференцію Усика та Ф'юрі
- Зазначимо, що наприкінці пресконференції в Усика та Ф'юрі була дуель поглядів, яка тривала понад 10 хвилин. Аби завершити це, боксерів почали відпихати трохи далі одне від одного, потім вони розійшлись.
- Під час пресконференції Олександр Усик звернувся до Ф'юрі. Український боксер зазначив, що 21 грудня все буде серйозно та сказав "Циганському королю", аби той не боявся, бо він його "не залишить наодинці".