Вчора, 19 грудня, Пивоваров виконав свій трек "Барабан", який записав в дуеті з Klavdia Petrivna. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Усика та Ф'юрі.

До речі Артем Пивоваров влаштував запальне шоу на відкритому тренуванні Усика в Ер-Ріяді

Коли оголосили про вихід Олександра Усика, спершу з'явився Артем Пивоваров. Він почав співати пісню "Барабан" на сходах, а за кілька секунд вийшов й сам боксер. Останній був доволі сконцентрований. Після ефектного виступу Пивоварова розпочалася пресконференція Усика та Ф'юрі.

Артем Пивоваров на пресконференції Усика та Ф'юрі: дивіться відео

До речі, у коментарі виданню "Чемпіон" Артем розповів, як так сталося, що він в Ер-Ріяді разом з Олександром.

Усик зателефонував і дослівно сказав: "Артеме, потрібно розірвати". Я відповів "зробимо". Наступного дня ми вже вирішували, коли прилітаємо в Саудівську Аравію та як це реалізуємо з технічного погляду,

– поділився Артем Пивоваров.

Ба більше, Пивоваров зізнався, що його команда буде залучена й на самому бої Усика та Ф'юрі, який відбудеться у суботу, 21 грудня. Проте співак не став розкривати деталей.

Нехай для всіх це лишиться сюрпризом. В цьому якраз і буде магія нашого перфомансу. Скажу лише одне: впевнений, що за цим буде цікаво спостерігати,

– заінтригував співак.

Що відомо про пресконференцію Усика та Ф'юрі