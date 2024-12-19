У середу, 18 грудня, в Ер-Ріяді відбулась чергова важлива подія напередодні бою між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком. Спортсмени взяли участь у відкритому тренуванні, пише 24 Канал.

До слова Волосся має пам'ять, – Усик оригінально пояснив нову зачіску перед боєм з Ф'юрі

Українець Олександр Усик вийшов на ринг під композиції Артема Пивоварова. Цього разу пісні лунали наживо – співак також прибув у Саудівську Аравію, щоб підтримати боксера.

Ми з командою прилетіли в Ріяд, щоб підтримати нашого чемпіона і прославляти українську культуру,

– розповідав Пивоваров.

Артем Пивоваров влаштував справжнє шоу, виконуючи пісню на висотних конструкціях та викладаючись на повну. Він співав хіт "Ой, на горі", поки Усик виходив на ринг та тренувався й підтанцьовував. Також Пивоваров виконав трек "Там на тополі"

Артем Пивоваров на відкритому тренуванні: відео

Нагадаємо, ще перед першим боєм з Ф'юрі, Усик вийшов на одну з пресконференцій під пісню Артема та Klavdia Petrivna – "Барабан".

Що відомо про реванш Усик – Ф'юрі