Дмитро народився у Києві й змалку захоплювався журналістикою. Першу статтю опублікував у 12 років, а в 16 – почав працювати в українському тижневику "Телетиждень". Як Комаров став популярним, що відомо про особисте життя ти чим він займається зараз, читайте в матеріалі Show 24.

Може зацікавити Де зараз ведуча Іванна Онуфрійчук, яка вийшла заміж за мільйонера

Кар'єра журналіста та "Світ навиворіт"

Телеведучий здобув дві вищі освіти: спочатку став інженером, закінчивши Національний транспортний університет, а за другою освітою – фахівець зі зв'язків з громадськістю. Попри навчання, Дмитро не полишав журналістської роботи. Його прізвище часто з'являлось на сторінках видань, а сам він був у ролях спецкореспондента, фотокореспондента тощо.

Дмитро Комаров у юності /Фото з інстаграму ведучого

Бувши студентом, Комаров проявив любов до нестандартних подорожей, використовуючи незвичайні маршрути. Пізніше журналіст почав продавати фоторепортажі з екзотичних місцевостей, за що отримував гроші на подальші поїздки.

Ідея створити легендарну програму "Світ навиворіт" виникла у мандрівника під час подорожі Таїландом. Він задумав програму, яка б розкривала незвичайні місця та культури по всьому світу. Спочатку українські телеканали поставилися до цієї концепції скептично, відмовляючи журналісту. Проте Комаров, впевнений у своєму задумі, власним коштом зняв пілотний випуск "Світу навиворіт". Його рішучість виправдала себе: проєкт став надзвичайно успішним.

Дмитро Комаров у першому сезоні "Світ навиворіт" / Фото ТСН

Одного разу мандрівник взяв участь у проєкті "Танці із зірками". Після сьомого етеру Комаров ухвалив добровільне рішення покинути шоу через те, що в нього накопичилось чимало своїх справ, які потребують уваги.

Дмитро Комаров й Олександра Кучеренко – Танго ("Танці із зірками"): дивіться відео онлайн

У 2020 році Комаров отримав звання "Заслуженого журналіста України" за активну професійну діяльність, створення проєктів та відданість справі.

Рекорди та благодійність

Не варто забувати й про те, що екзотичні програми допомогли Дмитру встановити низку рекордів.

У 2009 році ведучий подолав 20 000 км за 90 днів і встановив рекорд "максимальний пробіг Індією своїм ходом за мінімальний термін";

2018 – під час туру містами України Комаров роздав 10 185 автографів і встановив рекорд "наймасовіша офіційно зареєстрована автограф-сесія";

у 2019 році Дмитро та пілот Ігор Табанюк із членами екіпажу облетіли всі області країни (крім зони бойових дій та Криму) за 3 дні.

Ще пізніше журналіст заснував благодійну ініціативу #ЧашкаКави, спрямовану на допомогу тяжкохворим дітям. Проєкт виявився дуже актуальним: під час пандемії коронавірусу зібрані кошти використовувались для придбання життєво необхідного медичного обладнання.

Дмитро Комаров придбав апарат ШВЛ завдяки ініціативі #ЧашкаКави / Фото з інстаграму ведучого

Коли розпочалась велика російсько-українська війна, Дмитро продовжив волонтерську діяльність й зосередив допомогу на підтримці Збройних Сил України. Комаров утримується від розповсюдження деталей щодо наданої допомоги з міркувань безпеки.

Особисте життя

Комарова завжди знали як затятого холостяка, однак 2019 рік став часом змін. Одного дня мандрівник опублікував допис, у якому повідомив, що одружився. Його обраницею стала Олександра Кучеренко – модель, танцівниця, ведуча та "Міс Україна-2016".

Дмитро Комаров одружився / Фото з інстаграму телеведучого

Друзі, я завжди оберігав своє особисте життя та тримав у секреті. Але обіцяв вам, що все розповім, коли настане час. І ось настав. Ми з Сашею Кучеренко стали чоловіком і дружиною,

– повідомив Комаров.

Як виявилось згодом, пара познайомилась на шоу "Міс Україна-2016", де Дмитро був ведучим, а Олександра – учасницею, яка невдовзі стала й переможницею.

Дмитро Комаров і Олександра Кучеренко / Фото з інстаграму ведучої

Закохані тривалий час тримали стосунки в таємниці. Пропозицію руки та серця Дмитро вирішив зробити незвичайно – під час польоту над Києвом на гелікоптері. Через сильний шум двигунів він не міг промовити слова, тому просто дістав обручку і виразним поглядом запитав кохану, чи погодиться вона стати його дружиною. Святкування весілля відбулося в столиці України, а для вінчання пара обрала особливе місце – Єрусалим.

Комаров не приховує, що насолоджується сімейним життям. Щоб проводити більше часу з коханою, він навіть скоротив тривалість своїх закордонних відряджень. До слова, під час знімань "Мандруємо Україною з Дмитром Комаровим" чоловік зустрівся з мольфаркою. Вона запевнила, що він вже знайшов справжнє кохання, а скоро їхня родина поповниться двома синами.

Де зараз і чим займається Дмитро Комаров

Коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України, Дмитро залишився тут і почав документувати наслідки загарбницьких дій окупанта. Спершу він зосередився на фотофіксації руйнувань у Київській області. Згодом розширив географію своєї роботи, відвідавши постраждалі райони Чернігівщини, а також деокуповані території Харківської області та місто Херсон.

Дмитро Комаров приїхав до деокупованого Херсону / Фото з інстаграму Комарова

У першу річницю повномасштабної війни журналіст презентував великий проєкт під назвою "Рік". Він складається з кількох частин та навіть містить інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським.

Сьогодні Комаров продовжує свою місію та знімає сюжети про реалії сучасної України, яка перебуває під щоденними російськими обстрілами.

Деталі покажемо у наших проєктах – як прості люди живуть під постійними ударами авіабомб, без аптек та лікарень, води та звичного життя. Як місця, де є тисячі жителів, виглядають ніби Припʼять, бо люди бояться виходити без особливої потреби,

– писав Дмитро в інстаграмі.

У березні цього року вийшов завершальний фільм першого сезону "Світ навиворіт. Україна". У соцмережах мандрівник і волонтер уже зрідка публікує нові дописи, ймовірно, це пов'язано з постійною зайнятістю.