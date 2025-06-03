Дмитрий родился в Киеве и с детства увлекался журналистикой. Первую статью опубликовал в 12 лет, а в 16 – начал работать в украинском еженедельнике "Телетиждень". Как Комаров стал популярным, что известно о личной жизни и чем он занимается сейчас, читайте в материале 24 Канала.

Может заинтересовать Где сейчас и как живет украинский певец SHUMEI, который перепел легендарную песню "Біля тополі"

Карьера журналиста и "Мир наизнанку"

Телеведущий получил два высших образования: сначала стал инженером, закончив Национальный транспортный университет, а по второму образованию – специалист по связям с общественностью. Несмотря на обучение, Дмитрий не оставлял журналистской работы. Его фамилия часто появлялась на страницах изданий, а сам он был в ролях спецкорреспондента, фотокорреспондента и тому подобное.

Дмитрий Комаров в юности /Фото из инстаграма ведущего

Будучи студентом, Комаров проявил любовь к нестандартным путешествиям, используя необычные маршруты. Позже журналист начал продавать фоторепортажи из экзотических местностей, за что получал деньги на дальнейшие поездки.

Идея создать легендарную программу "Мир наизнанку" возникла у путешественника во время путешествия по Таиланду. Он задумал программу, которая бы раскрывала необычные места и культуры по всему миру. Сначала украинские телеканалы отнеслись к этой концепции скептически, отказывая журналисту. Однако Комаров, уверен в своем замысле, за свой счет снял пилотный выпуск "Мира наизнанку". Его решительность оправдала себя: проект стал чрезвычайно успешным.

Дмитрий Комаров в первом сезоне "Мир наизнанку" / Фото ТСН

Однажды путешественник принял участие в проекте "Танцы со звездами". После седьмого эфира Комаров принял добровольное решение покинуть шоу из-за того, что у него накопилось немало своих дел, которые требуют внимания.

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко – Танго ("Танцы со звездами"): смотрите видео онлайн

В 2020 году Комаров получил звание "Заслуженного журналиста Украины" за активную профессиональную деятельность, создание проектов и преданность делу.

Рекорды и благотворительность

Не стоит забывать и о том, что экзотические программы помогли Дмитрию установить ряд рекордов.

В 2009 году ведущий преодолел 20 000 км за 90 дней и установил рекорд "максимальный пробег по Индии своим ходом за минимальный срок";

2018 – во время тура по городам Украины Комаров раздал 10 185 автографов и установил рекорд "самая массовая официально зарегистрированная автограф-сессия";

в 2019 году Дмитрий и пилот Игорь Табанюк с членами экипажа облетели все области страны (кроме зоны боевых действий и Крыма) за 3 дня.

Еще позже журналист основал благотворительную инициативу #ЧашкаКави, направленную на помощь тяжелобольным детям. Проект оказался очень актуальным: во время пандемии коронавируса собранные средства использовались для приобретения жизненно необходимого медицинского оборудования.

Дмитрий Комаров приобрел аппарат ИВЛ благодаря инициативе #ЧашкаКави/ Фото из инстаграма ведущего

Когда началась большая российско-украинская война, Дмитрий продолжил волонтерскую деятельность и сосредоточил помощь на поддержке Вооруженных Сил Украины. Комаров воздерживается от распространения деталей относительно оказанной помощи из соображений безопасности.

Личная жизнь

Комарова всегда знали как ярого холостяка, однако 2019 год стал временем перемен. Однажды путешественник опубликовал сообщение, в котором сообщил, что женился. Его избранницей стала Александра Кучеренко – модель, танцовщица, ведущая и "Мисс Украина-2016".

Дмитрий Комаров женился / Фото из инстаграма телеведущего

Друзья, я всегда оберегал свою личную жизнь и держал в секрете. Но обещал вам, что все расскажу, когда наступит время. И вот настало время. Мы с Сашей Кучеренко стали мужем и женой,

– сообщил Комаров.

Как оказалось впоследствии, пара познакомилась на шоу "Мисс Украина-2016", где Дмитрий был ведущим, а Александра – участницей, которая вскоре стала и победительницей.

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко / Фото из инстаграма ведущей

Влюбленные долгое время держали отношения в тайне. Предложение руки и сердца Дмитрий решил сделать необычно – во время полета над Киевом на вертолете. Из-за сильного шума двигателей он не мог произнести слова, поэтому просто достал кольцо и выразительным взглядом спросил любимую, согласится ли она стать его женой. Празднование свадьбы состоялось в столице Украины, а для венчания пара выбрала особое место – Иерусалим.

После 6 лет брака, в марте 2025 года в судебных реестрах появилось дело о его разводе с женой. Дмитрий Комаров сначала хранил молчание, но впоследствии таки вышел на связь и подтвердил слухи.

Никто никого не предал. Не обманул. Расходимся с уважением друг к другу. Это взвешенное решение двух взрослых людей. И все, что было в нашей совместной жизни, остается только нашим, между нами двумя. За закрытыми дверями семьи, которую нам не удалось сохранить,

– написал телеведущий.

Комаров подчеркнул, что между ним и Александрой сохраняется уважение и здоровые отношения. И посоветовал семьям больше общаться друг с другом.

Где сейчас и чем занимается Дмитрий Комаров

Когда Россия начала полномасштабную войну против Украины, Дмитрий остался здесь и начал документировать последствия захватнических действий оккупанта. Сначала он сосредоточился на фотофиксации разрушений в Киевской области. Впоследствии расширил географию своей работы, посетив пострадавшие районы Черниговщины, а также деоккупированные территории Харьковской области и город Херсон.

Дмитрий Комаров приехал в деоккупированный Херсон / Фото из инстаграма Комарова

В первую годовщину полномасштабной войны журналист представил большой проект под названием "Год". Он состоит из нескольких частей и даже содержит интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Сегодня Комаров продолжает свою миссию и снимает сюжеты о реалиях современной Украины, которая находится под ежедневными российскими обстрелами.

Детали покажем в наших проектах – как простые люди живут под постоянными ударами авиабомб, без аптек и больниц, воды и привычной жизни. Как места, где есть тысячи жителей, выглядят как Припять, потому что люди боятся выходить без особой необходимости,

– писал Дмитрий в инстаграме.

В соцсетях путешественник и волонтер уже изредка публикует новые сообщения. Он объяснял, почему его так мало в информационном пространстве. Мужчина отметил, что соцсети для него "не является жизнью", а особенно сейчас, поскольку есть много важной работы.

Инстаграм и фейсбук специально в другом телефоне, который с собой не ношу, чтобы не отвлекаться от работы. Сегодня я его включил, чтобы поделиться с вами первым анонсом нового сезона "Мир наизнанку. Украина". Здесь совсем немножечко из того, что я успел снять за то время, пока мы виртуально не общались с вами,

– рассказал Дмитрий Комаров.

Ведущий программы "Мир наизнанку" поделился, что новую экспедицию команда посвятила "поискам силы украинцев". Новый сезон программы стартовал на "1+1 Украина". Комаров сообщал, что в 2025 году, что в 2025 году планирует продолжать делать то, что умеет лучше всего.

"Я умею делать фильмы и программы. В военное время это называется информационным оружием. Важно фиксировать правду, фиксировать факты. Когда они зафиксированы – это уже даже доказательство. Потом пройдет 100 лет и наши правнуки будут читать в книгах об этих временах. А я сделаю так, что они смогут еще и увидеть, как это было", – заметил Дмитрий.

Правда, в апреле Дмитрий Комаров попал в скандал из-за выпусков "Мира наизнанку" на русском языке. В его команде впоследствии объяснили, что в первую очередь ведущий работает над украиноязычным контентом, а переведенные версии существуют для "охвата наибольшей аудитории".