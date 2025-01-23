Як виявилося, співак захворів на інфекцію горла. Повідомляє 24 Канал з посиланням на фейсбук-сторінку Стінга.

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Як наслідок, артист змушений скасувати виступ на церемонії Bass Magazine Awards та перенести два концерти. Виступ STING 3.0 у Фініксі, запланований на 24 січня, перенесено на 1 червня, а концерт у Вітленді з 26 січня перенесено на 28 травня

За порадою лікаря, з щирим жалем змушений скасувати заплановані виступи,

– йдеться в офіційному повідомленні.

Команда Стінга закликала шанувальників зберегти квитки, оскільки концерти відбудуться пізніше. Сам артист опублікував допис у фейсбук, де розповів про боротьбу з інфекцією.

Я поступово одужую від інфекції горла, яка не дозволяла мені співати, але з нетерпінням чекаю на повернення до виступів та перенесених концертів,

– зазначив Стінг.

Зауважимо, також про проблеми зі здоров'ям у доньки повідомила українська акторка Анна Сагайдачна. Артистка розповіла, що її новонароджена донечка підхопила вірус і тепер вони лежать в лікарні.