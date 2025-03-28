Про це повідомляє Show 24 з посиланням на Reuters.

Дивіться також У мережі з'явились фото короля Чарльза III у молодості: який він мав вигляд

Що відомо про госпіталізацію Чарльза ІІІ

Так, 76-річний Чарльз ІІІ вже повернувся до своєї резиденції в Кларенс-Хаус, однак його публічні заходи були перенесені. Дружина короля, королева Камілла, не супроводжувала його до лікарні.

Його величність мав прийняти вірчі грамоти від послів трьох різних країн сьогодні вдень. Завтра він мав провести чотири публічні виступи в Бірмінгемі, і він дуже розчарований, що пропустив їх у цей день,

– повідомив речник.

У палаці відмовилися коментувати подробиці побічних ефектів, які виникли у короля. Однак джерело в оточенні Чарльза ІІІ описало ситуацію як "найдрібнішу нерівність на дорозі, яка веде в правильному напрямку", зауваживши, що це не рідкість при лікуванні.

Зазначається, що одужання короля йшло дуже позитивно, і він був у хорошій формі, продовжував працювати та телефонувати зі свого кабінету.

Ймовірно, його державний візит до Італії наступного місяця відбудеться за планом, і жодних інших оновлень щодо стану здоров’я не очікується.

Зазначимо, що рак у короля Чарльза ІІІ діагностували у лютому 2024 року. Через це король відійшов від виконання деяких своїх обов'язків. 30 квітня він здійснив публічний вихід та частково повернувся до роботи У вересні 2024 року повідомлялося, що лікування від раку рухається у позитивному напрямку.