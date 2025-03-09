Редакції 24 Каналу також вдалося побувати на концерті KOLA у Міжнародний жіночий день та насолодитися святковою атмосферою. У матеріалі читайте, як пройшло шоу артистки у Палаці спорту.

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Концерт розпочався з розповіді KOLA про рідний Харків, який щодня обстрілюють росіяни. Співачка пригадала, як вперше закохалася, як проводжала захід сонця на даху багатоповерхівки у місті. Потім вона вийшла на сцену та заспівала пісню "Бути простим".

KOLA – "Бути простим": дивіться відео онлайн

Зазвучав у Палаці спорту й один з улюблених хітів – "Під крилом". Потім разом з KOLA на сцені запалив Monatik. Артисти презентували спільний трек "127", який ще не випустили.

KOLA – "Під крилом": дивіться відео онлайн

KOLA і Monatik – "127": дивіться відео онлайн

Також зі сцени Палацу спорту співачка звернулася з важливим оголошенням. KOLA закликала українців перестати слухати російську музику, яка продовжує "залітати" в топчарти музичних платформ.

Ми не маємо слухати пісні тих людей, які вбивають нас щодня, які кожен день хочуть тільки руйнувань. І хочуть, щоб ми всі вмерли. Ми не маємо цього робити,

– сказала вона.

KOLA закликала не слухати російську музику: дивіться відео онлайн

Крім того, KOLA нагадала про Харків та інші міста, які потерпають від постійних російських обстрілів.

Кожен день вони хочуть нести нам біль і втрату. Кожен день вони хочуть робити зло. В когось вони вже забрали місто. В когось вони забрали дім. В когось вони забрали родину. В когось вони забрали близьких. Але їм ніколи не забрати у нас наші спогади, тому що наші спогади зберігаються в серці. І вони з нами назавжди. І ніколи не забрати нашу пам'ять, яка ніколи не пробачить, яка все пам'ятає,

– сказала співачка.

Промова KOLA про війну: дивіться відео онлайн

На концерті KOLA були й інші запрошені гості, крім Monatik. З ADAM вона заспівала "Зорепади", з Bulvar LU – "Дотикам", з Parfeniuk – "Температура", з Владою Кіцелюк – "Вірте люди у дива".

KOLA та ADAM – "Зорепади": дивіться відео онлайн

KOLA і Parfeniuk – "Температура": дивіться відео онлайн

До речі, раніше співачка оголосила конкурс, переможці якого отримали змогу виконати разом з нею пісню "Край" на сцені Палацу спорту. Потрібно було записати кавер на другий куплет треку.

KOLA і переможці конкурсу – "Край": дивіться відео онлайн

На концерті KOLA також був військовослужбовець, музикант і скрипаль Moisei (Мойсей Бондаренко). Зі сцени він освідчився своїй коханій Катерині: вона сказала "так".

Moisei освідчився коханій: дивіться відео онлайн

Важливою частиною концерту був збір коштів на прицільну евакуацію для поранених бійців у Superhumans Center. На екрані з'являвся QR-код, за яким можна було надіслати гроші, до того ж він був на браслетах. Наприкінці шоу відбувся аукціон, під час якого розіграли валізу від SkyUp та сніданок з KOLA.

Зазначимо! Долучитися до збору можна за посиланням. Ціль – 1 мільйон гривень, наразі зібрано понад 800 тисяч.

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Вшанування пам'яті полеглих військових: дивіться відео онлайн

KOLA виходила й до людей в зал та разом з ним співала "Біля серця" – один зі своїх найпопулярніших треків.

KOLA – "Біля серця": дивіться відео онлайн

KOLA співала для шанувальників й інші хіти: "Міліметр", "Небо хилиться", "Інші ми", "Цінувати життя" та інші. В кінці концерту вона запросила на сцену свою команду та виконала пісню "Україно – ми сила".