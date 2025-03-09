У такий знаменний день, Show24 підготував добірку найкращих пісень, які не просто дали "друге дихання" віршам Тараса Григоровича, а й продемонстрували свою актуальність.

До теми 5 легендарних пісень Володимира Івасюка, якому сьогодні виповнилось би 76 років

Пісні, які покладені на вірші Тараса Шевченка

KOZAK SYSTEM – "Гайдамацька"

Автори використали поезію Шевченка для дебютного альбому "Шабля". Пісня отримала назву "Гайдамацька", яку поклали на слова великого Кобзаря.

Kozak System – "Гайдамацька": слухайте пісню онлайн

"Піккардійська Терція" – "Ой, по горі роман цвіте"

У 2018 році колектив презентував пісню, яку поклав на слова нашого поета. Трек увійшов до 15-го студійного альбому. Музику створив композитор Ігор Пелих, а аранжуванням займався один із вокалістів "Піккардійської Терції" – Андрій Капраль.

"Піккардійська Терція" – "Ой, по горі роман цвіте": слухайте пісню онлайн

Артем Пивоваров і DOROFEEVA – "Думи мої"

Не секрет, що проєкт співака "Твої вірші, мої ноти" здобув заслужену популярність. У його межах артист записував пісні на слова українських поетів. Одним із яскравих прикладів цієї творчості є колаборація з Надею Дорофєєвою. Виконавці у дуеті випустили трек "Думи мої", у якому поєднали суміш емоцій, пов'язаних з війною в Україні.

Артем Пивоваров та DOROFEEVA – "Думи мої": дивіться відео онлайн

"Мертвий півень" – "Садок вишневий"

Львівський рок-гурт, який використав вірш Шевченка для пісні, зробив трек доволі оригінальним. Слова, які знайомі нам ще зі школи, сьогодні звучать так, що хочеться податись у танок.

"Мертвий півень" – "Садок вишневий": слухайте пісню онлайн

"Скрябін" – "Ох, не однаково мені"

Гурт записав і виконав пісню, у якій використав слова з вірша Кобзаря "Мені однаково, чи буду". Свого часу Андрій Кузьменко пояснив, чому його команда зорієнтувалась на творчість генія.

Знайомство з Шевченковою творчістю за посередництва сучасної музики може багатьох байдужих спонукати по-новому глянути на Тараса Шевченка, його творчість та й поезію взагалі,

– казав Кузьма Скрябін.

"Скрябін" – "Ох, не однаково мені": слухайте пісню онлайн

BAndurbaND – "Думи мої, думи мої"

Харківський гурт, який у своїй музиці поєднує чимало стилів, свого часу презентував трек, використавши рядки з вірша Тараса Шевченка. Для команди це не новий досвід, адже вона займається популяризацією українських народних пісень, щоб надати їм "другого життя".

BAndurbaND – "Думи мої, думи мої": слухайте пісню онлайн