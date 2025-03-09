В такой знаменательный день, Show24 подготовил подборку лучших песен, которые не просто дали "второе дыхание" стихам Тараса Григорьевича, но и продемонстрировали свою актуальность.

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Песни, которые положены на стихи Тараса Шевченко

KOZAK SYSTEM – "Гайдамацька"

Авторы использовали поэзию Шевченко для дебютного альбома "Шабля". Песня получила название "Гайдамацька", которую положили на слова великого Кобзаря.

Kozak System – "Гайдамацька": слушайте песню онлайн

"Пиккардийская Терция" – "Ой, по горі роман цвіте"

В 2018 году коллектив презентовал песню, которую положил на слова нашего поэта. Трек вошел в 15-й студийный альбом. Музыку создал композитор Игорь Пелых, а аранжировкой занимался один из вокалистов "Пиккардийской Терции" – Андрей Капраль.

"Пиккардийская Терция" – "Ой, по горі роман цвіте": слушайте песню онлайн

Артем Пивоваров и DOROFEEVA – "Думи мої"

Не секрет, что проект певца "Твои стихи, мои ноты" получил заслуженную популярность. В его рамках артист записывал песни на слова украинских поэтов. Одним из ярких примеров этого творчества является коллаборация с Надей Дорофеевой. Исполнители в дуэте выпустили трек "Думи мої", в котором соединили смесь эмоций, связанных с войной в Украине.

Артем Пивоваров и DOROFEEVA – "Думи мої": смотрите видео онлайн

"Мертвый петух" – "Садок вишневий"

Львовская рок-группа, которая использовала стихотворение Шевченко для песни, сделала трек довольно оригинальным. Слова, которые знакомы нам еще со школы, сегодня звучат так, что хочется податься в танец.

"Мертвый петух" – "Садок вишневий": слушайте песню онлайн

"Скрябин" – "Ох, не однаково мені"

Группа записала и исполнила песню, в которой использовал слова из стихотворения Кобзаря "Мені однаково, чи буду". В свое время Андрей Кузьменко объяснил, почему его команда сориентировалась на творчество гения.

Знакомство с творчеством Шевченко при посредничестве современной музыки может многих равнодушных побудить по-новому взглянуть на Тараса Шевченко, его творчество и поэзию вообще,

– говорил Кузьма Скрябин.

"Скрябин" – "Ох, не однаково мені": слушайте песню онлайн

BAndurbaND – "Думи мої, думи мої"

Харьковская группа, которая в своей музыке сочетает немало стилей, в свое время презентовала трек, использовав строки из стихотворения Тараса Шевченко. Для команды это не новый опыт, ведь она занимается популяризацией украинских народных песен, чтобы предоставить им "вторую жизнь".

BAndurbaND – "Думи мої, думи мої": слушайте песню онлайн