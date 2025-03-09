В такой знаменательный день, Show24 подготовил подборку лучших песен, которые не просто дали "второе дыхание" стихам Тараса Григорьевича, но и продемонстрировали свою актуальность.

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Песни, которые положены на стихи Тараса Шевченко

KOZAK SYSTEM – "Гайдамацька"

Авторы использовали поэзию Шевченко для дебютного альбома "Шабля". Песня получила название "Гайдамацька", которую положили на слова великого Кобзаря.

Kozak System "Гайдамацька": слушайте песню онлайн

"Пиккардийская Терция" – "Ой, по горі роман цвіте"

В 2018 году коллектив презентовал песню, которую положил на слова нашего поэта. Трек вошел в 15-й студийный альбом. Музыку создал композитор Игорь Пелых, а аранжировкой занимался один из вокалистов "Пиккардийской Терции" – Андрей Капраль.

"Пиккардийская Терция" – "Ой, по горі роман цвіте": слушайте песню онлайн

Артем Пивоваров и DOROFEEVA – "Думи мої"

Не секрет, что проект певца "Твои стихи, мои ноты" получил заслуженную популярность. В его рамках артист записывал песни на слова украинских поэтов. Одним из ярких примеров этого творчества является коллаборация с Надей Дорофеевой. Исполнители в дуэте выпустили трек "Думи мої", в котором соединили смесь эмоций, связанных с войной в Украине.

Артем Пивоваров и DOROFEEVA – "Думи мої": смотрите видео онлайн

"Мертвый петух" – "Садок вишневий"

Львовская рок-группа, которая использовала стихотворение Шевченко для песни, сделала трек довольно оригинальным. Слова, которые знакомы нам еще со школы, сегодня звучат так, что хочется податься в танец.

"Мертвый петух" – "Садок вишневий": слушайте песню онлайн

"Скрябин" – "Ох, не однаково мені"

Группа записала и исполнила песню, в которой использовал слова из стихотворения Кобзаря "Мені однаково, чи буду". В свое время Андрей Кузьменко объяснил, почему его команда сориентировалась на творчество гения.

Знакомство с творчеством Шевченко при посредничестве современной музыки может многих равнодушных побудить по-новому взглянуть на Тараса Шевченко, его творчество и поэзию вообще,
– говорил Кузьма Скрябин.

"Скрябин" – "Ох, не однаково мені": слушайте песню онлайн

BAndurbaND – "Думи мої, думи мої"

Харьковская группа, которая в своей музыке сочетает немало стилей, в свое время презентовала трек, использовав строки из стихотворения Тараса Шевченко. Для команды это не новый опыт, ведь она занимается популяризацией украинских народных песен, чтобы предоставить им "вторую жизнь".

BAndurbaND "Думи мої, думи мої": слушайте песню онлайн