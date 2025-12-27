В материале 24 Канала читайте, кто из звезд собирал Дворец спорта в 2025 году. Среди них – певцы и стендаперы.

Не пропустите Легенды музыки, моды и кино: кто из знаковых мировых звезд умер в 2025 году

Какие артисты собирали Дворец спорта в 2025 году?

Алла Волкова

Алла Волкова стала первой украинской стендап-комикессой, которая собрала Дворец спорта. Концерт прошел 11 января 2025 года и назывался "Немножко беременна". Кстати, 1 апреля она сообщила, что родила первенца.

Алла Волкова / Фото из инстаграма

Степан Гига

1 марта концерт во Дворце спорта отыграл Степан Гига. 29 ноября народный артист Украины снова должен был там выступить, но событие отменили в связи с тем, что ему провели срочную операцию.

12 декабря стало известно, что Степан Петрович умер. С артистом попрощались во Львове в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла. Гигу похоронили на Лычаковском кладбище, как он и хотел.

Степан Гига / Фото из инстаграма артиста

KOLA

8 марта KOLA во второй раз выступила во Дворце спорта. На большом шоу артистки побывала и наша редакция. Во время концерта прозвучали любимые песни певицы, также вместе с MONATIK она запремьерила песню "127". Были и другие дуэты. Например, с Михаилом Клименко из группы ADAM KOLA исполнила трек "Зорепады".

Надя Дорофеева

12 апреля во Дворце спорта состоялся концерт Нади Дорофеевой. Певица презентовала программу HEARTBEAT. Также вместе с артисткой на сцене выступили ее муж Михаил Кацурин, Позитив и Артем Пивоваров.

Надя Дорофеева во Дворце спорта / Фото из инстаграма артистки

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

Рок-группа БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ дала два концерта во Дворце спорта в этом году: 8 и 10 мая. Коллектив собрал полные залы. Музыканты сообщили, что собрали более 3 миллионов гривен для Сил обороны Украины.

Сергей Танчинец во Дворце спорта / Фото из инстаграма БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

"Жадан и Собаки"

24 мая рок-группа "Жадан и Собаки" сыграла большой благотворительный концерт во Дворце спорта, прошедший в рамках тура "Непокоренные". Коллектив собирал средства для 13-й бригады НГУ "Хартия".

Александр Пономарев и Михаил Хома

30 мая в киевском Дворце спорта состоялся концерт Александра Пономарева и Михаила Хомы под названием "Украина победит!". Артисты выступали с симфоническим оркестром, а ведущим был Юрий Горбунов.

Концерт "Украина победит!" / Фото из инстаграма Александра Пономарева

"Курган и Agregat"

31 декабря группа "Курган и Agregat" впервые выступила во Дворце спорта, где презентовала новый альбом "Поле канифоли". Всю прибыль с концерта направили на Силы обороны Украины. Тогда удалось собрать 9 139 344 гривен.

"Курган и Agregat" сыграли благотворительный концерт во Дворце спорта / Фото из инстаграма

MONATIK

20 сентября MONATIK представил во Дворце спорта масштабное шоу "Так умеешь только ты". Зрители услышали песни из нового альбома артиста "Вечно танцующий человек", а вместе с ним на сцене выступили Надя Дорофеева, Филипп Коляденко, KOLA, ROXOLANA, Владимир Дантес, Алексей Дурнев и Александра Зарицкая.

Шугар

19 октября Шугар (Олег Шкарпета) дал первый концерт во Дворце спорта. Прозвучали треки, которые завирусились в тиктоке: "Олег", "Тетя", "Йо-йо", "Шелковица", "Паничка" и другие. Среди приглашенных гостей был Иван Люленов.

Концерт Шугара во Дворце спорта / Фото из инстаграма певца

Артем Пивоваров

В ноябре Артем Пивоваров отыграл 7 концертов во Дворце спорта. Артист представил уникальное шоу. Его выступления посетило 73 тысячи человек. После этих концертов он попал в Книгу рекордов Украины.

Артем Пивоваров во Дворце спорта / Фото пресс-служба

alyona alyona

20 декабря во Дворце спорта состоялся новогодний концерт "Самая музыкальная елка страны с alyona alyona". Вместе с рэпершей на сцене выступили Jerry Heil, KOLA, Виктор Павлик, Тоня Матвиенко и другие.

Концерт alyona alyona во Дворце спорта / Фото из инстаграма рэперши

Василий Байдак

26 октября Василий Байдак представил стендап-концерт во Дворце спорта, который посетили 7 тысяч 500 зрителей. Так, удалось собрать 6 миллионов 548 тысяч 749 гривен на Силы обороны Украины.

Стендап-концерт Байдака во Дворце спорта / Фото из инстаграма комика