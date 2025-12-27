В материале 24 Канала читайте, кто из звезд собирал Дворец спорта в 2025 году. Среди них – певцы и стендаперы.
Не пропустите Легенды музыки, моды и кино: кто из знаковых мировых звезд умер в 2025 году
Какие артисты собирали Дворец спорта в 2025 году?
Алла Волкова
Алла Волкова стала первой украинской стендап-комикессой, которая собрала Дворец спорта. Концерт прошел 11 января 2025 года и назывался "Немножко беременна". Кстати, 1 апреля она сообщила, что родила первенца.
Алла Волкова / Фото из инстаграма
Степан Гига
1 марта концерт во Дворце спорта отыграл Степан Гига. 29 ноября народный артист Украины снова должен был там выступить, но событие отменили в связи с тем, что ему провели срочную операцию.
12 декабря стало известно, что Степан Петрович умер. С артистом попрощались во Львове в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла. Гигу похоронили на Лычаковском кладбище, как он и хотел.
Степан Гига / Фото из инстаграма артиста
KOLA
8 марта KOLA во второй раз выступила во Дворце спорта. На большом шоу артистки побывала и наша редакция. Во время концерта прозвучали любимые песни певицы, также вместе с MONATIK она запремьерила песню "127". Были и другие дуэты. Например, с Михаилом Клименко из группы ADAM KOLA исполнила трек "Зорепады".
Надя Дорофеева
12 апреля во Дворце спорта состоялся концерт Нади Дорофеевой. Певица презентовала программу HEARTBEAT. Также вместе с артисткой на сцене выступили ее муж Михаил Кацурин, Позитив и Артем Пивоваров.
Надя Дорофеева во Дворце спорта / Фото из инстаграма артистки
БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ
Рок-группа БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ дала два концерта во Дворце спорта в этом году: 8 и 10 мая. Коллектив собрал полные залы. Музыканты сообщили, что собрали более 3 миллионов гривен для Сил обороны Украины.
Сергей Танчинец во Дворце спорта / Фото из инстаграма БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ
"Жадан и Собаки"
24 мая рок-группа "Жадан и Собаки" сыграла большой благотворительный концерт во Дворце спорта, прошедший в рамках тура "Непокоренные". Коллектив собирал средства для 13-й бригады НГУ "Хартия".
Александр Пономарев и Михаил Хома
30 мая в киевском Дворце спорта состоялся концерт Александра Пономарева и Михаила Хомы под названием "Украина победит!". Артисты выступали с симфоническим оркестром, а ведущим был Юрий Горбунов.
Концерт "Украина победит!" / Фото из инстаграма Александра Пономарева
"Курган и Agregat"
31 декабря группа "Курган и Agregat" впервые выступила во Дворце спорта, где презентовала новый альбом "Поле канифоли". Всю прибыль с концерта направили на Силы обороны Украины. Тогда удалось собрать 9 139 344 гривен.
"Курган и Agregat" сыграли благотворительный концерт во Дворце спорта / Фото из инстаграма
MONATIK
20 сентября MONATIK представил во Дворце спорта масштабное шоу "Так умеешь только ты". Зрители услышали песни из нового альбома артиста "Вечно танцующий человек", а вместе с ним на сцене выступили Надя Дорофеева, Филипп Коляденко, KOLA, ROXOLANA, Владимир Дантес, Алексей Дурнев и Александра Зарицкая.
Шугар
19 октября Шугар (Олег Шкарпета) дал первый концерт во Дворце спорта. Прозвучали треки, которые завирусились в тиктоке: "Олег", "Тетя", "Йо-йо", "Шелковица", "Паничка" и другие. Среди приглашенных гостей был Иван Люленов.
Концерт Шугара во Дворце спорта / Фото из инстаграма певца
Артем Пивоваров
В ноябре Артем Пивоваров отыграл 7 концертов во Дворце спорта. Артист представил уникальное шоу. Его выступления посетило 73 тысячи человек. После этих концертов он попал в Книгу рекордов Украины.
Артем Пивоваров во Дворце спорта / Фото пресс-служба
alyona alyona
20 декабря во Дворце спорта состоялся новогодний концерт "Самая музыкальная елка страны с alyona alyona". Вместе с рэпершей на сцене выступили Jerry Heil, KOLA, Виктор Павлик, Тоня Матвиенко и другие.
Концерт alyona alyona во Дворце спорта / Фото из инстаграма рэперши
Василий Байдак
26 октября Василий Байдак представил стендап-концерт во Дворце спорта, который посетили 7 тысяч 500 зрителей. Так, удалось собрать 6 миллионов 548 тысяч 749 гривен на Силы обороны Украины.
Стендап-концерт Байдака во Дворце спорта / Фото из инстаграма комика