Нынешнее шоу подчеркнуло многогранность Пивоварова, а билеты на все семь дней полностью распродали. Больше о том, как прошли грандиозные концерты Артема, читайте в материале 24 Канала.

Не пропустите Довел до слез: Пивоваров подарил свою гитару сыну военного прямо на концерте

Как прошли концерты Артема Пивоварова во Дворце спорта?

Программа состояла из трех частей. Одними из главных героев первой были Национальный академический оркестр народных инструментов Украины и хоровая капелла имени Л. М. Ревуцкого. Их сотрудничество с Артемом Пивоваровым началось с больших концертов во Дворце "Украина". В новом звучании зрители услышали такие песни: "Голубизна твоих глаз" и "Земля моя", слова к которой написал легендарный поэт Юрий Рыбчинский – он дважды посетил шоу артиста.

Вторая часть – более альтернативная и динамичная чем первая, она напоминает о внутреннем огне и безудержной энергии Пивоварова. А третья – возможность услышать любимые песни, развлечься и получить заряд позитива. В этом блоке Артем представил новую песню Ave Maria, которая вошла в альбом, который выйдет в следующем году. Клип снимали прямо во время концертов во Дворце спорта. Премьера состоится уже 28 ноября.

Шоу Артема Пивоварова во Дворце спорта / Фото пресс-служба

Интересно, что сначала в исполнении детского хора BREVIS прозвучала классическая Ave Maria. Коллектив состоит из финалистов Детского Евровидения, фестиваля Dity.Help Music и учеников вокальной студии Brevis.

На первом концерте Пивоваров объявил седьмой Дворец спорта, который удалось собрать за неделю. Появление артиста во время шоу действительно было эффектным – он спускался на сцену прямо с крыши здания, а завершал выступление падением с высоты. Качественная музыка, спецэффекты, трюки, свет и виджеинг создали шоу мирового масштаба, над которым работало более 500 человек, 16 технических компаний.

Среди приглашенных гостей были: Надя Дорофеева, Klavdia Petrivna, Лилу45 и Олег Скрипка. Они выступали в разные дни. В зале царила атмосфера единения, а Артем Пивоваров постоянно взаимодействовал со зрителями. Артист летал на кране, чтобы побывать возле трибун и фан-зон. Поддержать певца также приходили его коллеги.

Шоу Артема Пивоварова во Дворце спорта / Фото пресс-служба

Заметим, что Артем Пивоваров попал в Книгу рекордов Украины. Он стал первым артистом в Украине, который провел сразу семь концертов во Дворце спорта. Рекорд объявили в последний день, 16 ноября.

Один из самых эмоциональных моментов шоу – когда на сцену спускали флаги и шевроны бригад, которым помогает команда Пивоварова, и показывали видео с поездок к военным. Это сопровождалось мощной речью артиста о важности помощи нашим защитниками и защитницам.

Ежегодно мы с командой ставим для себя новые вызовы и этот год не является исключением. Мы хотели, чтобы это уникальное шоу увидели все желающие, поэтому сделали аж семь концертов. Для нас это возможность подарить людям такие нужные сейчас положительные эмоции и оказать необходимую помощь ВСУ,

– сказал Артем Пивоваров.

Бригады, с которыми сотрудничает команда Пивоварова / Фото пресс-служба

На каждом концерте проходили аукционы. В разные дни их проводили Андрей Бедняков, Василий Байдак, Мила Еремеева и Александр Педан. Собранные средства передадут на помощь ВСУ, ведь важно помнить, что именно благодаря нашим военным артисты имеют возможность создавать такие масштабные шоу, а фаны – их посещать.