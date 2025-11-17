Пивоваров обратил внимание на парня, который стоял в фан-зоне, и пригласил его на сцену. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу iryna_expert.

Не пропустите Артем Пивоваров попал в Книгу рекордов Украины

Артем Пивоваров рассказал историю, как в 9-летнем возрасте нашел свою первую гитару на улице – она была без струн. Артист назвал это событие самым особенным в жизни.

Я жил в то время у бабушки и дедушки. Ходил с этой гитарой полгода, напевал песни, без струн. Соседи были недовольны этим. Через некоторое время мы попробовали с моим дедушкой поставить струны. Я начал придумывать свои первые мелодии,

– поделился Пивоваров.

На этом моменте Артем расплакался, а через несколько секунд продолжил рассказ. Через 13 лет умер его дедушка, а затем не стало города, гитары и гаража, где она хранилась.

Эта гитара подарила мне целый мир. Эта гитара познакомила меня со многими людьми. Благодаря этой гитаре я начал писать свои первые песни в 12 лет. Эта гитара подарила мне невероятные возможности. Эта гитара познакомила меня с людьми, с которыми я начал шагать и писать музыку на студии, свои первые работы,

– отметил артист.

Впоследствии Пивоваров подарил сыну военного гитару, которая висела у него на плече. Артист попросил, чтобы через 13 лет парень пригласил его на свой концерт, на что тот ответил: "Хорошо". После этого они обнялись.

Полное видео с историей Артема опубликовали в тикток-аккаунте derizemlyakarina.

Артем Пивоваров рассказал историю о первой гитаре: смотрите видео онлайн

В заметке Ирина отметила, что когда Артем Пивоваров начал рассказывать историю о своей первой гитаре, в зале воцарилась тишина, каждое слово пробирало до мурашек, люди плакали.

Потому что это было не о шоу. Это было о благодарности. О силе нашего народа. О том, как один жест может зажечь веру в сердце ребенка и в сердце каждого из нас,

– добавила она.

Что известно о концертах Артема Пивоварова во Дворце спорта?