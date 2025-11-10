Со сцены Пивоваров объявил о выходе нового альбома. Релиз запланирован на следующий год, пишет 24 Канал.

Начало новой истории. В следующем году выходит альбом, который не связан с проектом "Твои стихи, мои ноты", потому что это альбом, который я закрыл. Так же как и закрыл в этом году проект "The Вуса". Возможно, для кого-то к сожалению, но это новые возможности и перспективы для того, чтобы вы наконец услышали альбом, который я готовлю уже в течение пяти лет,

– заявил Артем Пивоваров.

На первом концерте во Дворце спорта Пивоваров также представил новую песню "Аве Мария", которая войдет в будущий альбом. Трек выйдет в этом месяце, а зрители, что были в зале, станут частью клипа.

