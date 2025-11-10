Со сцены Пивоваров объявил о выходе нового альбома. Релиз запланирован на следующий год, пишет 24 Канал.
Начало новой истории. В следующем году выходит альбом, который не связан с проектом "Твои стихи, мои ноты", потому что это альбом, который я закрыл. Так же как и закрыл в этом году проект "The Вуса". Возможно, для кого-то к сожалению, но это новые возможности и перспективы для того, чтобы вы наконец услышали альбом, который я готовлю уже в течение пяти лет,
– заявил Артем Пивоваров.
На первом концерте во Дворце спорта Пивоваров также представил новую песню "Аве Мария", которая войдет в будущий альбом. Трек выйдет в этом месяце, а зрители, что были в зале, станут частью клипа.
Как прошли три концерта Артема Пивоварова во Дворце спорта?
Наша редакция побывала на концерте Артема Пивоварова 7 ноября. Артист выступал с хоровой капеллой имени Л.М. Ревуцкого и в сопровождении оркестра.
Пивоваров пел свои популярные треки, спускался к людям в зале и общался с публикой, а в течение всего шоу были невероятные спецэффекты. Также он отдал дань уважения нашим военным.
На первом концерте Артем объявил 7 Дворец спорта. В конце шоу на сцену вышел Андрей Бедняков, который провел аукцион. Желтый костюм Пивоварова из клипа "Рандеву" разыграли за 100 тысяч гривен. Гитару продали за 200 тысяч гривен.
Второй концерт состоялся 8 ноября. Приглашенной гостьей была Klavdia Petrivna. Певица вместе с Пивоваровым спела их совместный трек "Барабаны". В зале также присутствовал поэт Юрий Рыбчинский. Артист исполнил песню "Земле моя", слова к которой он написал.
В конце концерта выключили свет из-за российского обстрела, что был накануне, поэтому вместе с командой и хоровой капеллой имени Л.М. Ревуцкого Артем спел Гимн Украины.
Третий концерт отгремел вчера, 9 ноября. На сцене Дворца спорта появилась Лилу45. Они с Пивоваровым спели песню "Радостно/Страшно".
Следующие шоу состоятся 12, 14, 15 и 16 ноября.