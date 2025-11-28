Песня сочетает разные музыкальные стили и призывает жить свободно и любить. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Artem Pivovarov.
В Ave Maria можно услышать голос Пивоварова и детский хор, что создает особое звучание. Эта песня в очередной раз демонстрирует многогранность артиста.
Ave Maria – это напоминание о том, что все мы стремимся быть счастливыми, каждый по-своему. И, конечно, как каждый человек, который пришел в этот мир, должны быть благодарными вселенной, создателю за то, что они прощают нам все наши ошибки и позволяют продолжать наслаждаться жизнью, оберегая и поддерживая нас и все наши решения,
– поделился Артем.
Певец также презентовал клип на свой новый трек.
Артем Пивоваров – Ave Maria: смотрите видео онлайн
Видеоработу снимали во время концертов Артема Пивоварова во Дворце спорта. В этом году певец собрал сразу 7 Дворцов спорта, которые были занесены в Книгу рекордов Украины. Об этом сообщили в телеграм-канале "Мы-Украина".
Артем Пивоваров объявил о закрытии двух своих проектов
- Во время первого выступления во Дворце спорта певец сообщил, что закрыл проект "Твои стихи, мои ноты", в рамках которого записал дуэты с Максом Барских, Klavdia Petrivna, Надеждой Дорофеевой и многими другими.
- Кроме того, он завершил работу над проектом "The Вуса".
- В то же время Пивоваров подчеркнул, что это "новые возможности и перспективы". Тогда он также сказал, что свой новый альбом готовил в течение пяти лет.