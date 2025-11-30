Об этих и других премьерах расскажет 24 Канал. Также в материале смотрите клипы на треки.

SCHMALGAUZEN

Группа SCHMALGAUZEN презентовала мини-альбом "Сад влюбленных лилий". Коллектив открывает новый этап творчества, экспериментирует с жанрами, языками и звучанием. В альбом вошли три дуэтные треки, в частности песня "Бувай" с KOLA. Для группы это первый опыт сотрудничества с украинскими артистами.

SCHMALGAUZEN – "Бувай": слушайте песню из альбома

Виталий Козловский и Марина Круть

Виталий Козловский и Марина Круть исполнили песню "Знаешь" на разминированном поле Киевщины. Этот перфоменс – часть художественной кампании "Свободная земля звучит", которую реализуют Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины и национальная платформа по гуманитарному разминированию Demine Ukraine при поддержке ПРООН в Украине.

Мы стараемся прибегать к форматам, что значительно расширяют круг тех, кто услышит, почему разминирование важно. И я благодарен сегодня украинским певцам, звездам за их готовность участвовать в коммуникации важных тем. Через творческие интеграции и неочевидные форматы мы вместе делаем важное дело и продвигаем тему, что касается каждого,

– сказал Игорь Безкаравайный, заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Виталий Козловский и Марина Круть – "Знаешь": смотрите видео онлайн

YAKTAK

YAKTAK (Ярослав Карпук) представил альбом "Буду собой", который состоит из 10 треков: "Буду собой", "Не в этой жизни", "Эндорфин", "Твоя красота", "Солнце", "Подошвы", "Останавливаю время", "Не спрашивай меня", "Пообещай мне", "Люди".

Сегодня у меня вышел первый полноформатный альбом "Буду собой". Сотни недоспанных ночей, сотни часов записи, мои личные истории в песнях – и все это, чтобы донести смысл, что "каждый из нас разный, каждый не идеальный, и в этом вся суть". Кто бы что не говорил, кто бы что не думал – это не должно тушить огонь внутри нас, будьте собой! Я с вами!,

– поделился певец.

YAKTAK – "Буду собой": слушайте песню из альбома

Ann in Black

Ann in Black выпустила альбом "Простые решения", в который вошли 7 песен-аффирмаций. Каждый трек имеет собственную "функцию": "Тело" мотивирует на физическую активность, дисциплину, "Шикарная" – о самовосприятии и ощущении собственной целостности, а "Деньги" – о темной стороне, которая не стесняется хотеть большего.

Я бы хотела, чтобы эти треки слушали не столько умом, сколько телом. Когда тело включается, когда пробирает на определенных словах, хочется подтанцовывать, расправить крылья – песня-аффирмация начинает действовать. Она резонирует с телом, дает импульс двигаться дальше и воплощать мечты,

– отметила артистка.

Ann in Black – "Просто так": слушайте песню из альбома

Golubenko и Shmiska

Golubenko и Shmiska порадовали поклонников совместной композицией о влюбленности и привязанности, она получила название "Кто если не мы". Артисты также презентовали клип, режиссером которого стал Илья Осядлый.

Golubenko и Shmiska – "Кто если не мы": смотрите видео онлайн

Миша Крупин и Ульяна Шуба

Миша Крупин и Ульяна Шуба выпустили трек "Пятница". Это история о повелительнице танц-полов, которая находится в центре внимания, но не может найти любовь.

Артисты познакомились на студии совместного музыкального продюсера Ранстара. Он пошутил, что было бы классно, если бы Миша и Ульяна записали дуэт, ведь они очень разные.

А мы его шутку восприняли серьезно и в тот же день записали демо песни. Потому что я хочу делиться своим опытом и поддерживать молодых талантливых певцов. Ульяна именно такая,

– рассказал Крупин.

Миша Крупин и Ульяна Шуба – "Пятница": смотрите видео онлайн

Оля Полякова

Оля Полякова презентовала новую танцевальную работу "Лунает". Это продолжение истории из песни "Украла" – о двух женщинах, которые не боятся быть собой. В клипе снова снялась подруга артистки Маша Ефросинина.

Оля сейчас в фантастической творческой форме. Вместе с Евгением Трипловым и новыми авторами мы нашли свежее звучание, которое аудитория полюбила. И это только начало – уже этой зимой выйдет долгожданный альбом "Женщина с интересным будущим",

– поделился продюсер Поляковой Михаил Ясинский.

Оля Полякова – "Лунает": смотрите видео онлайн

Артем Пивоваров

Артем Пивоваров выпустил песню Ave Maria из будущего сольного альбома, который выйдет в 2026 году. Композиция открывает новую страницу артиста и в очередной раз показывает его многогранность.

Пивоваров представил Ave Maria на семи концертах в киевском Дворце спорта, которые состоялись в ноябре. Во время шоу снимали клип на трек, поэтому зрители также стали его частью.

Ave Maria – это напоминание о том, что все мы стремимся быть счастливыми, каждый по-своему. И, конечно, как каждый человек, который пришел в этот мир, должны быть благодарны вселенной, создателю за то, что они прощают нам все наши ошибки и позволяют продолжать наслаждаться жизнью, оберегая и поддерживая нас и все наши решения,

– прокомментировал премьеру артист.

Артем Пивоваров – Ave Maria: смотрите видео онлайн

PARFENIUK

"Корпорат" стал главным саундтреком одноименного украинского фильма, который является адаптацией культовой румынской ленты Teambuilding. Трек создан совместно с известным саундпродюсером RUNSTAR.

Мы встретились с режиссером и продюсером фильма, они дали мне референс, что они хотят для своей ленты, и я написал трек на одном дыхании. Они говорили мне: "Сделай что-то в духе "Врубай"". Мы засели с Серегой RUNSTAR и сделали еще лучше! Очень такая вдохновенная получилась работа, для всех тусовок, делал с душой, как всегда,

– говорит PARFENIUK.

PARFENIUK – "Корпорат": смотрите видео онлайн

NICOLE

Певица NICOLE и ее мама Лилия презентовали дуэт "Супер мама". Эта композиция показывает искренний разговор между дочкой и мамой – без конфликтов, а с взаимопониманием, нежностью и иронией.

Мы хотели показать маму не как строгую фигуру, а как настоящую подругу – ту, с кем можно и пошутить, и поспорить, и даже снять тренд в тикток,

– отметила NICOLE.

NICOLE – "Супер мама": смотрите видео онлайн