В 2026 году в Евровидении примет участие самое низкое количество стран с 2003 года. Некоторые участники решили бойкотировать конкурс из-за того, что к нему допустили Израиль. Что еще стоит знать о юбилейном песенном конкурсе – читайте далее в материале 24 Канала.

Где проходит Евровидение-2026?

Право проводить конкурс после победы в прошлом году получила Австрия. Несколько городов выразили желание проводить конкурс, но городом-хозяином все-таки стала Вена. Уже в третий раз Евровидение будет проходить именно в австрийской столице.

Конкурс будет проходить в крупнейшем концертно-спортивном комплексе Австрии – Винер Штадгалле (Wiener Stadthalle). Над сценой работал немецкий сценограф и креативный продюсер Флориан Вайдер, который неоднократно сотрудничал с Евровидением.



Сцена Евровидения

Концепция базируется на венской сецессии (это австрийская разновидность стиля, где отказываются от традиционных форм) В центре сцены будет светодиодная поверхность в форме изогнутого листа, что станет главным элементом постановки.

Среди других элементов – массивная дугообразная конструкция и многоуровневая архитектура, что создаст ощущение глубины и масштаба. Еще один ключевой символ – золотистая структурная рамка.

Когда состоится крупнейшее песенное соревнование?

Евровидение традиционно проходит в три этапа.

12 мая – первый полуфинал.

14 мая – второй полуфинал, в котором будет выступать представительница Украины.

16 мая – грандиозный финал, где мы узнаем имя победителя.

Напомним, что в финал автоматически попадут страны "большой пятерки": Великобритания, Франция, Германия, Италия, а также страна-хозяйка конкурса, Австрия. В состав "большой пятерки" также входит Испания, но она в этом году не участвует.

Ведущими конкурса будут австрийские артисты Виктория Сваровски и Михаэль Островски.

Как голосовать на Евровидении-2026?

В этом году в системе голосования произойдут определенные изменения. Результаты полуфиналов будут зависеть от голосов жюри и зрителей, как это было с 2010 до 2022 год. Однако национальные жюри должны увеличиться – в их состав должно войти 7 членов. При этом, двое из них должны быть в возрасте от 18 до 25 лет.

Правила изменили из-за споров относительно высокого результата Израиля в 2025 году. В финале, как и обычно, будут использовать ту же комбинированную систему. Также учитывают голосование "Rest of the World" – еврофанов из других стран, которые также могут проголосовать за своих фаворитов.

Зрители могут голосовать через мобильное приложение Eurovision Song Contest, присылать смс-сообщение с порядковым номером любимца или отдавать голос на сайте.

Кто участвует в Евровидении и какие страны бойкотируют конкурс?

В юбилейном Евровидении примет участие 35 стран. Количество участников заметно ниже, чем в предыдущие годы. Некоторые страны отказались от участия по финансовым причинам (Словакия, Северная Македония, Босния и Герцеговина).

Обсуждения из-за участия Израиля продолжают продолжаться. В декабре в Женеве Европейский вещательный союз официально подтвердил, что страна снова может участвовать в конкурсе. После этого заявления ряд участников отказались участвовать в Евровидении. Речь идет об Ирландии, Испании, Нидерландах, Словении и Исландии.



Порядок выступления участников

Кто представит Украину на Евровидении-2026?

Финал Национального отбора на Евровидение состоялся 7 февраля. Участие приняли 10 украинских музыкантов, исполнителей и коллективов. Право представить Украину на песенном конкурсе получила LELÉKA с песней Ridnym, которая получила наибольшее количество баллов как от зрителей, так и от судей.

Ее композиция сочетает современное звучание с этническими мотивами. Главная изюминка – это длинная нота, которую LELÉKA держит около 30 секунд.

К слову, LELÉKA уже выступила на сцене Евровидения с первой репетицией. Известно, что вместе с ней выйдет бандурист Ярослав Джусь – это впервые Украина представит этот музыкальный инструмент миру.

Образ для LELÉKA создала дизайнер Лилия Литковская. Он состоит из плетеного корсета и платья с вытянутыми и текучими элементами, подчеркивающими образ птицы.

Кому сейчас прогнозируют победу?

Букмекеры считают, что больше всего шансов на победу в этом году у Финляндии (34%). Страну будет представлять Linda Lampenius & Pete Parkkonen. К слову, им позволили нарушить правило конкурса. В частности, Линда Лампениус сыграет на скрипке вживую.

Живые инструменты перестали использовать на Евровидении с 1999 года, чтобы не рисковать телетрансляцией. Вживую на сцене конкурса оставался только вокал.

На втором месте может оказаться представитель Греции – Akylas с песней Ferto. Третью строчку пока занимает Дания. Представительница Украины пока занимает 11 место по прогнозам букмекеров.



Прогнозы букмекеров

Но прогнозы все еще можно назвать условными. Все может кардинально измениться после полуфиналов, ведь большую роль играют постановка, вокал вживую, реакция аудитории и оценка судей.

Интересные детали, о которых вы могли не знать

Евровидение – это не только музыкальное шоу, а масштабный телевизионный проект, который ежегодно смотрят сотни миллионов зрителей во всем мире.

Кроме конкурса, в городе-хозяине будут проходить и другие мероприятия: культурные программы, неофициальные концерты и различные фан-зоны. Так Евровидение становится не просто соревнованием, а настоящим музыкальным фестивалем.

Также интересно, что каждое выступление длится не более трех минут – это строгое правило, действующее с момента основания Евровидения.