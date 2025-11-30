Про ці та інші прем'єри розповість 24 Канал. Також у матеріалі дивіться кліпи на треки.

SCHMALGAUZEN

Гурт SCHMALGAUZEN презентував мініальбом "Сад закоханих лілій". Колектив відкриває новий етап творчості, експериментує з жанрами, мовами та звучанням. До альбому увійшли три дуетні треки, зокрема пісня "Бувай" з KOLA. Для гурту це перший досвід співпраці з українськими артистами.

SCHMALGAUZEN – "Бувай": слухайте пісню з альбому

Віталій Козловський і Марина Круть

Віталій Козловський і Марина Круть виконали пісню "Знаєш" на розмінованому полі Київщини. Цей перфоменс – частина мистецької кампанії "Вільна земля звучить", яку реалізують Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України та національна платформа з гуманітарного розмінування Demine Ukraine за підтримки ПРООН в Україні.

Ми намагаємося вдаватися до форматів, що значно розширюють коло тих, хто почує, чому розмінування важливе. І я вдячний сьогодні українським співакам, зіркам за їх готовність долучатися до комунікації важливих тем. Через творчі інтеграції та неочевидні формати ми разом робимо важливу справу і просуваємо тему, що стосується кожного,

– сказав Ігор Безкаравайний, заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України.

Віталій Козловський і Марина Круть – "Знаєш": дивіться відео онлайн

YAKTAK

YAKTAK (Ярослав Карпук) представив альбом "Буду собою", який складається з 10 треків: "Буду собою", "Не в цьому житті", "Ендорфін", "Твоя краса", "Сонце", "Підошви", "Зупиняю час", "Не питай мене", "Пообіцяй мені", "Люди".

Сьогодні в мене вийшов перший повноформатний альбом "Буду собою". Сотні недоспаних ночей, сотні годин запису, мої особисті історії в піснях – і все це, щоб донести сенс, що "кожен з нас різний, кожен не ідеальний, і в цьому вся суть". Хто б що не казав, хто б що не думав – це не має тушити вогонь усередині нас, будьте собою! Я з вами!,

– поділився співак.

YAKTAK – "Буду собою": слухайте пісню з альбому

Ann in Black

Ann in Black випустила альбом "Прості рішення", в який увійшли 7 пісень-афірмацій. Кожний трек має власну "функцію": "Тіло" мотивує на фізичну активність, дисципліну, "Шикарна" – про самосприйняття і відчуття власної цілісності, а "Гроші" – про темну сторону, яка не соромиться хотіти більшого.

Я б хотіла, щоб ці треки слухали не стільки розумом, скільки тілом. Коли тіло включається, коли пробирає на певних словах, хочеться підтанцьовувати, розправити крила – пісня-афірмація починає діяти. Вона резонує з тілом, дає імпульс рухатись далі та втілювати мрії,

– зазначила артистка.

Ann in Black – "Просто так": слухайте пісню з альбому

Golubenko і Shmiska

Golubenko і Shmiska потішили прихильників спільною композицію про закоханість та прив'язаність, вона отримала назву "Хто якщо не ми". Артисти також презентували кліп, режисером якого став Ілля Осядлий.

Golubenko і Shmiska – "Хто якщо не ми": дивіться відео онлайн

Міша Крупін і Уляна Шуба

Міша Крупін і Уляна Шуба випустили трек "П'ятниця". Це історія про повелительку танц-полів, яка перебуває у центрі уваги, але не може знайти кохання.

Артисти познайомилися на студії спільного музичного продюсера Ранстара. Він пожартував, що було б класно, якби Міша та Уляна записали дует, адже вони дуже різні.

А ми його жарт сприйняли серйозно і в той самий день записали демо пісні. Бо я хочу ділитися своїм досвідом і підтримувати молодих талановитих співаків. Уляна саме така,

– розповів Крупін.

Міша Крупін і Уляна Шуба – "П'ятниця": дивіться відео онлайн

Оля Полякова

Оля Полякова презентувала нову танцювальну роботу "Лунає". Це продовження історії з пісні "Вкрала" – про двох жінок, які не бояться бути собою. У кліпі знову знялась подруга артистки Маша Єфросиніна.

Оля зараз у фантастичній творчій формі. Разом з Євгеном Трипловим та новими авторами ми знайшли свіже звучання, яке аудиторія полюбила. І це тільки початок – уже цієї зими вийде довгоочікуваний альбом "Жінка з цікавим майбутнім",

– поділився продюсер Полякової Михайло Ясинський.

Оля Полякова – "Лунає": дивіться відео онлайн

Артем Пивоваров

Артем Пивоваров випустив пісню Ave Maria з майбутнього сольного альбому, який вийде у 2026 році. Композиція відкриває нову сторінку артиста та вкотре показує його багатогранність.

Пивоваров представив Ave Maria на семи концертах у київському Палаці спорту, які відбулися в листопаді. Під час шоу знімали кліп на трек, тож глядачі також стали його частиною.

Ave Maria – це нагадування про те, що всі ми прагнемо бути щасливими, кожен у свій спосіб. І, звісно, як кожна людина, яка прийшла у цей світ, маємо бути вдячними всесвіту, творцю за те, що вони пробачають нам всі наші помилки й дозволяють продовжувати насолоджуватися життям, оберігаючи та підтримуючи нас і всі наші рішення,

– прокоментував прем'єру артист.

Артем Пивоваров – Ave Maria: дивіться відео онлайн

PARFENIUK

"Корпорат" став головним саундтреком однойменного українського фільму, який є адаптацією культової румунської стрічки Teambuilding. Трек створений спільно з відомим саундпродюсером RUNSTAR.

Ми зустрілись з режисером та продюсером фільму, вони дали мені референс, що вони хочуть для своєї стрічки, і я написав трек на одному диханні. Вони казали мені: "Зроби щось у дусі "Врубай"". Ми засіли з Серьогою RUNSTAR і зробили ще краще! Дуже така натхненна вийшла робота, для всіх тусовок, робив з душею, як завжди,

– каже PARFENIUK.

PARFENIUK – "Корпорат": дивіться відео онлайн

NICOLE

Співачка NICOLE та її мама Лілія презентували дует "Супермама". Ця композиція показує щиру розмову між донькою і мамою – без конфліктів, а зі взаєморозумінням, ніжністю та іронією.

Ми хотіли показати маму не як сувору фігуру, а як справжню подругу – ту, з ким можна і пожартувати, і посперечатися, і навіть зняти тренд у тікток,

– зазначила NICOLE.

NICOLE – "Супермама": дивіться відео онлайн