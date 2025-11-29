За 5 місяців кліп на ютуб-каналі IVAN LIULENOV набрав вже 10 мільйонів переглядів. На тлі такої популярності артисти вирішили випустити різдвяну версію вірусної пісні, пише 24 Канал.
Музиканти поділилися, що "ШОВКОВИЦЯ. Christmas version" для них – це ніжний спогад про безтурботні часи.
Ой що це коїться, ой що це коїться. Ой зацвіла в нас на Різдво шовковиця. Не заспокоїться серце, не заспокоїться. Рана ніяк не загоїться,
– звучить у композиції.
Крім того, DAMNITSKYI в оновленій версії переписав свій куплет. Відео з піснею артисти опублікували на своїх сторінках в інстаграмі.
Різдвяна "ШОВКОВИЦЯ" увійшла до зимового EP IVAN LIULENOV, до якого також потрапили треки "ВІДДАЮ" та "ЗИМОВА". Разом із тим артисти представили одинадцятихвилинну новорічну відеолистівку.
IVAN LIULENOV – HAT-TRICK: "ВІДДАЮ", "ЗИМОВА", "ШОВКОВИЦЯ" (Christmas version): дивіться відео онлайн
Які ще музичні новинки презентували українські артисти?
- Артем Пивоваров випустив нову пісню Ave Maria з майбутнього сольного альбому, який вийде у 2026 році. Крім того, показав кліп на композицію. Відеороботу знімали під час 7 концертів Пивоварова у Палаці спорту.
- Оля Полякова презентувала кліп на свій новий танцювальний трек "Лунає", в якому знялася Маша Єфросиніна.
- Гурт 100ЛИЦЯ запрем'єрив пісню "Гандзя", яку записав з ансамблем "Кралиця", що здобув популярність після успіху "Не п'яна – закохана".