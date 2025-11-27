Попри те, що пісня ще не вийшла на музичні платформи, вона вже отримує позитивні відгуки від слухачів. Пише 24 Канал з посиланням на сторінку 100ЛИЦІ в тіктоці.

Владислав Ступак та Назарій Савчук записали з ансамблем "Кралиця" пісню "Гандзя". Відео з уривком треку збирає сотні тисяч переглядів у соцмережах.

Ансамблю "Кралиця" та гурт 100ЛИЦЯ записали спільний трек: дивіться відео онлайн

У коментарях під роликами музикантів в інстаграмі та тіктоці користувачі залишили чимало позитивних відгуків.

"Дівчатка – просто підпал. Поєднання автентичності з сучасністю – вау. Трек вогонь";

"Це неймовірно";

"Ця пісня буде розривати усі топ чарти";

"Які кайфові голоси в дівчаток. Те, що вони увійшли в тренд – це супер";

"Неочікувана колаборація, але вийшло файно".



Коментарі під відео гурту 100ЛИЦЯ та ансамблю "Кралиця" / Скриншоти з тіктоку та інстаграму

Як написав гурт 100ЛИЦЯ в інстаграмі, реліз треку відбудеться 28 листопада.

Для довідки! "Кралиця" – це фольклорний ансамбль КНУКіМ ФММ. Його керівником є музикознавець і професор Іван Сінельников. Широковідомим в Україні цей ансамбль став завдяки тому, що заспівав пісню "Не п'яна – закохана" з Альоною Омаргалієвою. Менш ніж за добу після прем'єри пісня очолила український чарт Apple Music, виконавці масово переспівують новий хіт Alena Omargalieva і до того ж під цей трек активно знімають гумористичні відео у тікток та інші соцмережі.

Що відомо про гурт 100ЛИЦЯ?