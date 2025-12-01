Мар'яна Савка почала писати мюзикл ще 14 років тому. Вперше "Пиши листи до Миколая" поставили на великій сцені взимку 2023-го. І ось цьогоріч, у День Святого Миколая ця масштабна постановка повертається – з новими сюжетними поворотами й новими героями, передає 24 Канал.

"Пиши листи до Миколая" – яскрава музично-театральна історія про сучасну українську родину, про віру в добро, щирість і дива, що трапляються поруч із нами.

Мюзикл покажуть на !FESTrepublic (вул. Старознесенська, 24-26). На одній сцені виступлять понад 80 акторів, співаків і музикантів

Початок вистави – о 17:00.

Мюзикл "Пиши листи до Миколая" / Фото прес-служби

Квитки на мюзикл "Пиши листи до Миколая" можна придбати на сайті Kontramarka.

Що важливо, мюзикл матиме одразу дві благодійні ініціативи. Перша – "Подаруй квиток дитині": завдяки небайдужим людям та соціально відповідальним бізнесам виставу зможуть відвідати діти з дитбудинків, прийомних сімей, діти захисників і захисниць України, діти внутрішньо переміщених осіб, діти з інвалідністю та інші.

Друга – благодійний аукціон, кошти з якого передадуть родинним домівкам "Дача" – це унікальний простір, який вже понад 16 років приймає сім'ї з усієї України, чиї діти проходять тривале лікування у медичних закладах Києва та Львова.

Опісля показу вистави маленькі глядачі зможуть відвідати Резиденцію Святого Миколая, де кожна дитина матиме нагоду поспілкуватися з ним, обійнятися та навіть отримати подарунок.

Як створювали мюзикл "Пиши листи до Миколая"?

Мар'яна Савка почала роботу над ним ще 14 років тому.

Я почала писати ще у 2011-му – одночасно музику й текст. А у 2022-му, під час блекаутів, коли у нашому домі на довгі години зникало світло, зрозуміла, що мушу його завершити. Писала у темряві, при свічці, думаючи про українські родини, які живуть у час великого випробування і попри все чекають дива та перемоги,

– поділилася авторка.