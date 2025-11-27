Про яке жовте Ферарі йдеться, яку нову пісню випустила Оля Полякова та який вийшов кліп – дивіться в матеріалі 24 Каналу.

Нова пісня Олі Полякової називається "Лунає". За словами команди артистки, у композиції оспівується легка, магічна, жіноча історія про свободу, дружбу і про те, як чудово відчувати себе живою у будь-якому віці.

У відео Маша Єфросиніна та Оля Полякова приміряли різні образи: елегантні сукні, латексні костюми та розкішні шуби. Крім того, вони мали різноманітні зачіски – від довгого хвоста до стильної стрижки піксі. У такому вигляді глядачі ще не бачили зірок.

Кліп знімали у заміському комплексі, де подруги танцювали, сміялися та просто насолоджувалися моментом.

Відео вийшло на ютуб-каналі Olya Polyakova.

Оля Полякова – "Лунає": дивіться відео онлайн

У якому ще кліпі на пісню Олі Полякової знімалася Маша Єфросиніна?