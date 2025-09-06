Трек уже доступний на всіх цифрових майданчиках. Пише Show 24 з посиланням на ютуб-канал Полякової.
У кліпі Оля Полякова і Маша Єфросиніна показують, як іноді важливо відкласти роботу і справи, щоб прожити момент "на повну", і для цього не потрібний привід. Вони проводять разом день, наповнений легкістю і сміхом і свободою.
Іноді нам обом потрібно просто сказати: "Стоп!" – і вкрасти одна одну зі щоденної метушні. Цей кліп про те, як круто бути собою і насолоджуватися моментом,
– поділилась Полякова.
Оля Полякова – "Вкрала": дивіться відео онлайн
Пісня "Вкрала" – про зухвалу відвертість жінки, яка не боїться проявляти свої бажання. Це історія про рішучість і свободу почуттів. Кліп присвячений жіночій дружбі, легкості, вмінню завжди залишатися дівчатками.
Реакція мережі
- "Неочікувано побачити Машу в кліпі".
- "Це підпал! Дівчата, ви круті. Дивишся кліп і до вас в машину хочеться".
- "Ой, який класний кліп. Оля підіймається на вищий рівень кожен раз. Ви – молодець".
- "Такий вайбовий кліп! Неочікуваний хід. Дуже крутий кліп і пісня супер!"
- "Дівчата, ви просто шикарні. Маша – це не тільки ведуча, а й артистка".
- "Вау, у мене мурашки. Які ви драйвові, красиві, сексуальні, скільки у вас життя".
Які ще прем'єри відбулися нещодавно?
Артем Пивоваров випустив пісню "Серце", основою якої став вірш Юрія Липи "Ти, серце, змучене коханням".
Тоня Матвієнко представила трек "Блискавка". Цікаво, що у кліпі знявся її чоловік Арсен Мірзоян.
Golubenko презентував композицію "Зорепадами", Макс Барських – Mine, Klavdia Petrivna – "Журба", KOLA – "Запитай", MELOVIN і Lama – "Мені так треба Вітрила".