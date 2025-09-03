Основою композиції став вірш письменника Юрія Липи "Ти, серце, змучене коханням", передає Show 24.

У кліпі на пісню "Серце" показали символічний образ серця як скетчбука, у якому зберігаються спогади та особливі миті, до яких ми знову й знову повертаємось.

Артем Пивоваров – "Серце": дивіться відео онлайн

Для довідки! Скетчбук – як щоденник, тільки замість слів у ньому здебільшого зберігаються малюнки, ескізи, картинки тощо.

Що відомо про проєкт "Твої Вірші, Мої Ноти"?