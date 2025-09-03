Річ у тім, що нова композиція Тоні Матвієнко про кохання, передає Show 24.
Як відомо, кліп знімали у Києві. У відео можна побачити, як Арсен Мірзоян грає на гітарі, танцює під пісню "Блискавка" та просто дуркує з дружиною.
Це пісня про почуття, яке розриває тебе зсередини. Коли єдине бажання – бути поруч із коханою людиною. Коли ти бачиш її у кожному подиху вітру, у кожному промінні сонця. Якби словами можна було пояснити кохання, то воно було б блискавкою. Це коли серце кричить від болю та радості одночасно. Воно – все на світі, і нічого більше,
– пояснила співачка.
Тоня Матвієнко – "Блискавка": дивіться відео
Що відомо про стосунки Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна?
- Співаки зустрілися на проєкті "Голос країни" у 2011 році. Спочатку між ними була лише дружба, адже тоді Арсен ще був у шлюбі. Та з часом їхні стосунки переросли у кохання.
- Заради Тоні співак розлучився і згодом одружився з нею.
- Весілля пари відбулося у 2017 році, вже після народження доньки Ніни. Подружжя відсвяткувало одруження двічі – спершу в Таїланді, а згодом у Дніпрі.
- Арсен і Тоня зізнаються, що в їхніх стосунках виникають труднощі, але головне в них – любов. Подружжя вчиться долати ревнощі та непорозуміння разом. У червні цього року вони відзначили 8-му річницю шлюбу.
- До речі, від попереднього шлюбу у Тоні Матвієнко є старша донька Уляна, якій у листопаді виповниться 27 років, а в Арсена Мірзояна – двоє синів, Влад і Артем.